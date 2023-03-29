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日防衛預算飆逾GDP1% 比去年增26%破紀錄

編譯中心／綜合28日電
日本防衛預算破紀錄，飆破逾GDP1%；圖為首相岸田文雄（中）27日在東京議會預算委員會會議回答問題。（Getty Images）
日本防衛預算破紀錄，飆破逾GDP1%；圖為首相岸田文雄（中）27日在東京議會預算委員會會議回答問題。（Getty Images）

日本參議院28日召開全體會議，表決通過2023會計年度的114兆3812億日圓（約8729億美元）預算，是原始預算首度超過110兆日圓，防衛費和社保費雙雙創下新高。首相岸田文雄宣布施政的3大優先：對抗少子化、加強防衛力、穩定能源供應。

綜合日媒報導，因為攻擊敵方基地能力的「反擊能力」相關費用，防衛費增至超過國內生產總值（GDP）1%的約6.8兆日圓（約527億美元），較2022會計年度預算增加26%，不僅創下了歷史新高跟推升了預算總額，同時標誌著東京展開了準備徹底改變防衛態勢的5年計畫。

防衛費將用來購買長程飛彈與艦艇，還有軍備彈藥的維持費用，確定「續戰能力」。日方將藉由撥款合計43兆日圓（約3294億美元）來應對愈來愈強硬的中國、擁有核武的北韓跟不穩定的俄羅斯。

岸田文雄打算將年度防衛費從目前占GDP的1%升到約2%，比照北約的標準。在總預算通過之前，岸田出席參議院預算委員會備詢時，就強化防衛能力強調，「日本周邊環境處於極為嚴峻的狀況，為了能夠對應任何事態，做好萬全的準備很重要」。

另據媒體報導，南韓總統尹錫悅本16日前往日本，日本首相岸田文雄也將在今夏回訪南韓，兩國關係似乎大為改善。不過，南韓外交部28日發表聲明，譴責日本政府審定通過「扭曲歷史」的小學教材。

「韓聯社」報導，南韓外交部抗議日本審定通過「歪曲歷史教材」，不當主張獨島主權（日本稱之為竹島）以及淡化日據時期強徵南韓人入伍的歷史事實，敦促日本展現負責任的態度。

報導提到，許多南韓人對尹錫悅訪日不滿，據民調統計，有85％的人認為日本政府對那段殖民歷史毫無歉意，而64％的民眾則說，若日本堅決不道歉，南韓也不須改善與日本的關係。

日本 南韓 預算

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