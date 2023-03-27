我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬英九啟程祭祖：我去大陸等36年 實在久了點

氣象局示警 金山灣區今有霜凍、風暴來襲

普亭：俄中非軍事同盟 美建立「新軸心」如二戰法西斯

編譯中心／綜合26日電
俄羅斯入侵烏克蘭遭國際制裁，許多學生在前往歐洲「遙不可及」下，學習中文人數大增。圖為中國國家主席習近平（左）與俄羅斯總統普亭21日在莫斯科會面。（美聯社）
俄羅斯入侵烏克蘭遭國際制裁，許多學生在前往歐洲「遙不可及」下，學習中文人數大增。圖為中國國家主席習近平（左）與俄羅斯總統普亭21日在莫斯科會面。（美聯社）

俄羅斯總統普亭26日透過俄國國營電視台發表談話，他強調俄國和中國並非正創建一個「軍事同盟」，而且兩國武裝部隊間的合作既「透明」又「沒祕密」。

中國國家主席習近平自20至22日訪俄會晤普亭，凸顯彼此好交情，並承諾兩國進一步拉近關係，包括軍事領域。

普亭在前述電視談話中說，中俄的確在軍事科技互動的範疇上有所合作，兩國對此並不諱言，但並非正在建立任何軍事聯盟。中俄2022年初簽署雙方「上不封頂」的夥伴關係協議。

針對有看法認為莫斯科在能源及金融等層面與北京的關係深化，意味著俄方正變得過度依賴中國；普亭在該談話中予以反駁，並形容持這種觀點者是「酸葡萄」心理，出於「忌妒」。他還說，近幾十年來，許多人一直很希望使中國與蘇聯及俄國敵對，或使蘇聯及俄國與中國反目成仇。中俄雙方「深諳」兩國所處的這個世界，非常珍惜彼此的關係，以及這段關係近年來所達到的程度。

普亭亦指控美國和北約（NATO）尋求建構一個新「軸心」，某種程度上像是第二次世界大戰期間的納粹德國、法西斯義大利和日本帝國。

普亭還點名澳洲、紐西蘭和南韓正「排隊」加入「全球北約」（global NATO）。他說，因此若干西方世界分析家正談論，西方正建立一個類似1930年代創建的新軸心，當時由德義日三國的法西斯政權組成。

普亭 俄國 北約

上一則

以色列防長遭免職 引爆反政府示威 駐美總領事也辭職

下一則

普亭核威脅 美稱未見俄移動核武 歐盟擬制裁白俄

延伸閱讀

普亭將在白俄部署核武 華府智庫：核戰風險極低

普亭將在白俄部署核武 華府智庫：核戰風險極低
若白俄存放俄核武 歐盟警告祭新制裁

若白俄存放俄核武 歐盟警告祭新制裁
俄前總統：莫斯科想在烏克蘭境內建非軍事緩衝區

俄前總統：莫斯科想在烏克蘭境內建非軍事緩衝區
部署核武？烏克蘭：白俄羅斯被普亭當作人質

部署核武？烏克蘭：白俄羅斯被普亭當作人質

熱門新聞

大學教授凱利一家六年前因為一個直播視頻爆紅，他如今分享家人最新合照。(截取自BBC直播畫面、凱利推特)

他6年前因小孩闖入直播畫面爆紅 如今分享全家新合照

2023-03-22 14:55
美國西南航空日前發生一架班機的機長在飛行途中發生醫療緊急狀況，所幸機上有乘客是護理師與幫忙照顧，還有一位休班的他航機師進入駕駛艙協助降落。資料照片。（美聯社）

起飛不久機長胃痛「急需就醫」 2乘客神救援度難關 身分曝光

2023-03-24 12:12
台灣移民楊秀偉（左）和巴基斯坦裔先生塞伊德（Musharaf Syed，右）向大統華超市集團創辦人李羅昌鈺（中）致意，感謝當年創業之初，大統華願意給一個機會建立客戶關係。（中央社）

創加拿大最大亞洲超市 她從家庭主婦變亞超女王

2023-03-19 13:05
兩條蛇纏成一團，仔細一看竟是同類相食。(擷自推特@petnews2day)

2蛇纏成巨球以為交配 他一看發現「毒蛇相食」震撼畫面

2023-03-19 10:18
美國總統拜登（左）與加拿大總理杜魯多24日在晚宴互動。（路透）

又口誤？拜登誇加拿大卻說成「中國表現優良」 原因竟跟這有關

2023-03-25 08:37
聯合國20日發布「2023年全球幸福報告」，芬蘭連續六年蟬聯全球最幸福國家；圖為芬蘭首都赫爾辛基街景。（取材自Unsplash）

全球最幸福國家 芬蘭6連霸 這2國最不幸福

2023-03-21 02:27

超人氣

更多 >
「你的名字」導演新作大賣 為何許多觀眾中途離場?

「你的名字」導演新作大賣 為何許多觀眾中途離場?
Tesla生產成本砍50% 同業頭大

Tesla生產成本砍50% 同業頭大
「媽的多重宇宙」製片人忘還租車 溫馨結局逾百萬觀看

「媽的多重宇宙」製片人忘還租車 溫馨結局逾百萬觀看
美年輕人愛用中國App 包辦3月下載排行前4名：強在哪？

美年輕人愛用中國App 包辦3月下載排行前4名：強在哪？
唐嫣去哪了？被擋門外20分鐘離譜原因曝光粉氣炸

唐嫣去哪了？被擋門外20分鐘離譜原因曝光粉氣炸