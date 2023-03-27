普亭：俄中非軍事同盟 美建立「新軸心」如二戰法西斯

俄羅斯入侵烏克蘭遭國際制裁，許多學生在前往歐洲「遙不可及」下，學習中文人數大增。圖為中國國家主席習近平（左）與俄羅斯總統普亭21日在莫斯科會面。（美聯社）

俄羅斯總統普亭 26日透過俄國 國營電視台發表談話，他強調俄國和中國並非正創建一個「軍事同盟」，而且兩國武裝部隊間的合作既「透明」又「沒祕密」。

中國國家主席習近平自20至22日訪俄會晤普亭，凸顯彼此好交情，並承諾兩國進一步拉近關係，包括軍事領域。

普亭在前述電視談話中說，中俄的確在軍事科技互動的範疇上有所合作，兩國對此並不諱言，但並非正在建立任何軍事聯盟。中俄2022年初簽署雙方「上不封頂」的夥伴關係協議。

針對有看法認為莫斯科在能源及金融等層面與北京的關係深化，意味著俄方正變得過度依賴中國；普亭在該談話中予以反駁，並形容持這種觀點者是「酸葡萄」心理，出於「忌妒」。他還說，近幾十年來，許多人一直很希望使中國與蘇聯及俄國敵對，或使蘇聯及俄國與中國反目成仇。中俄雙方「深諳」兩國所處的這個世界，非常珍惜彼此的關係，以及這段關係近年來所達到的程度。

普亭亦指控美國和北約 （NATO）尋求建構一個新「軸心」，某種程度上像是第二次世界大戰期間的納粹德國、法西斯義大利和日本帝國。

普亭還點名澳洲、紐西蘭和南韓正「排隊」加入「全球北約」（global NATO）。他說，因此若干西方世界分析家正談論，西方正建立一個類似1930年代創建的新軸心，當時由德義日三國的法西斯政權組成。