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俄羅斯斡旋助復交 沙敘擬重開大使館...美國又當旁觀者

編譯中心／綜合24日電
路透和《華爾街日報》報導，敘利亞總統阿塞德（左）和沙烏地阿拉伯實質領導人、王儲穆罕默德（右）正計劃恢復外交關係。（Getty Images）
路透和《華爾街日報》報導，敘利亞總統阿塞德（左）和沙烏地阿拉伯實質領導人、王儲穆罕默德（右）正計劃恢復外交關係。（Getty Images）

在中國的斡旋下，沙烏地和伊朗本月才就恢復外交關係達成協議；另一方面，在中東地緣政治形勢變化之際，據沙烏地阿拉伯和敘利亞的知情官員表示，沙敘兩國在俄羅斯斡旋下進行談判後，即將達成恢復外交關係的協議。沙敘和解如果實現，敘利亞將有望重新加入阿拉伯聯盟（Arab League），並將使美國在又一個中東局勢重大進展中再當旁觀者。

這些官員表示，在最近幾周，俄羅斯與沙烏地進行了幾輪磋商後，沙敘兩國仍在繼續談判。如果達成協議，將是敘利亞及敘國總統阿塞德（Bashar al-Assad）歷經十餘年內戰並遭孤立後，重新融入中東的重要一步。

綜合媒體報導，沙烏地與敘利亞高官正在商討相互重開大使館，結束作為阿拉伯之春餘波的長達11年斷交時期。「華爾街日報」指出，繼中國本月成功斡旋沙烏地與伊朗這對伊斯蘭宿敵復交後，若沙烏地敘利亞也能在俄國促成下復交，反映美國在中東外交上愈見被邊緣化。

沙烏地、敘利亞和其他相關阿拉伯國家的官員表示，阿塞德上周訪問莫斯科時，俄羅斯政府促成了一項初步協議。敘利亞高官在最近幾周訪問了沙烏地。

據知情官員，雙方目標是盡快達成復交協議，以便沙國外長費瑟（Faisal bin Farhan）能在4月底穆斯林慶祝齋月結束的開齋節後訪問大馬士革；但兩國官員仍不排除談判觸礁的可能。

阿拉伯官員表示，如果達成正式協議，關於敘利亞重新融入阿拉伯世界並進行重建的投票將被列入下一屆阿盟峰會的議程，預計該峰會於5月在沙烏地舉行。

美國仍有軍隊駐紮在敘利亞，在敘國東南部開展反恐行動，並在東北部與庫德族領導的部隊合作反恐。但華府長期以來都暗示，希望更關注俄羅斯和中國，而減少對中東地區混亂狀況的關注。儘管美國仍是中東首屈一指的軍事和外交力量，但沙敘和解讓華府警醒中東影響力正在減弱。

沙烏地與敘利亞若在俄羅斯斡旋下達成任何協議，也代表沙國王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）的又一次矚目外交作為。俄烏開戰以來，穆罕默德王儲就一直避免選邊站，並以這場戰爭為契機和憑藉沙國全球最大石油輸國的籌碼，制定獨立外交政策。

華爾街日報認為，沙敘和解強化俄羅斯在中東的存在感。普亭介入敘利亞內戰對阿塞德政府具有決定性意義，他還拉攏沙烏地，讓盛產石油的俄羅斯得以和沙國領導的石油輸出國家組織（OPEC）各國結盟。

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