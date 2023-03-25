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普立茲得主爆：美德共謀「準備新聞」 掩蓋拜登炸北溪

編譯周辰陽／綜合24日電
去年9月北溪海底天然氣管線遭爆破係美國總統拜登批准，調查記者赫希近日再爆，美國中央情報局（CIA）正與德國聯邦情報局合作，要新編一套說法，絕對不能扯到拜登政府。德國總理蕭茲月初低調訪美，據信即與此事有關。（路透）
去年9月北溪海底天然氣管線遭爆破係美國總統拜登批准，調查記者赫希近日再爆，美國中央情報局（CIA）正與德國聯邦情報局合作，要新編一套說法，絕對不能扯到拜登政府。德國總理蕭茲月初低調訪美，據信即與此事有關。（路透）

傳奇調查記者、普立茲獎得主赫希2月報導，去年9月北溪海底天然氣管線遭爆破係美國總統拜登批准，美方策畫、挪威執行。赫希近日再爆，美國與德國媒體日前報導，與基輔無關的「烏克蘭六人小組」動手之說，可信度很低，因此美國中央情報局（CIA）正與德國聯邦情報局合作，要新編一套說法，絕對不能扯到拜登政府。德國總理蕭茲日前低調訪美，據信即與此事有關。

赫希寫道，他對北溪管線破壞事件的報導在德國與西歐得到關注，在美國媒體卻遭到封殺。德國總理蕭茲跟拜登會談後，兩國情報機構更把假的獨家新聞餵給美國「紐約時報」跟德國「時代週報」，以反制拜登跟美國特工要對北溪管線破壞負起責任的報導。

各界咸認，爆破北溪海底管線的難度極高，不可能沒有政府撐腰，所謂「烏克蘭六人小組」獨力完成的說法，備受質疑。

德國總理蕭茲本月初低調訪美，沒有媒體隨行，只有他跟拜登在會議室的照片，沒有聯合記者會或聲明，只知道兩人單獨談了80分鐘，內容不詳。

有管道接觸外交情報的人告訴赫希，拜登與蕭茲有對北溪管線破壞內幕曝光進行討論，結果是中央情報局某些人員接獲要求，跟德國情報部門合作準備一個有上頭版分量的新聞，向兩國媒體提供北溪管線被毀的替代內幕，努力壓過拜登命令破壞北溪管線的說法。

赫希指，爆炸後拜登從未責成美國情報界動用全部資源深入調查。情報界內部一個消息人士透露，總統沒有這麼做，也不會這麼做。為什麼不會？因為拜登知道答案。

去年9月的北溪天然氣管道爆炸案，最終報告至今尚未出爐，全案疑點重重。（路透）
去年9月的北溪天然氣管道爆炸案，最終報告至今尚未出爐，全案疑點重重。（路透）

拜登 德國 蕭茲

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