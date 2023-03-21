日相岸田見莫迪 中斥責「打造陣營對抗小圈子」

日本首相岸田文雄（左）周一在新德里與印度總理莫迪（右）會談，之後兩人出席聯合記者會，並握手示好。（Getty Images）

日本 首相岸田文雄20日與印度 總理莫迪在印度首都新德里會晤在會後的聯合記者會中，除重申兩人均認同基於法治的國際秩序至關重要，岸田並表示已邀莫迪出席5月即將在日本廣島市召開的七大工業國集團（G7 ）高峰會，莫迪已同意赴約； 這是岸田第二次以日揆身分訪問印度。此外，印度也是今年20國集團（G20）輪值主席國。

據明報報導，岸田也發表了日版「自由與開放的印太地區和平計畫」，包括維持和平、與印太地區國家合作解決新全球議題、透過不同平台實現全球連結，及確保開放的海上與空中的安全等「四大支柱」。為實現有關目標，岸田承諾到2030年配合民間投資與日圓貸款及增加政府援助，向印太地區提供750億美元資金。「印太戰略」為抗衡和壓制中國在區內崛起。

中國外交部發言人汪文斌17日已就岸田訪印期間擬公布「自由與開放的印太地區和平計畫」作回應，重申「亞太地區不是地緣博弈競技場」，並指責相關國家「打造陣營對抗小圈子」。

近年中國加強在印太地區軍事部署，推進「一帶一路」的同時，迅速實現海軍現代化。美日韓等國都公布其印太戰略，焦點皆落在如何與應對中國在印太地區漸增的影響力。岸田表示，「只依賴與一個國家的連繫會帶來政治脆弱。我們的目標是增加每個國家的選項，透過連繫讓他們克服這些脆弱，實現進一步經濟增長。」

被問及為何在訪印時公布計畫，岸田指印度是實現自由與開放的印太地區願景的重要夥伴。岸田並向莫迪表示，日本欲與亞洲、非洲及拉美的開發中國家及新興國家，建立更深厚的連結，岸田並稱這些國家為「全球南方」（Global South）國家。針對俄羅斯的核威脅，岸田也矢言將在5月G7峰會上提出「全球零核武願景」。兩位領袖一致同意今後深化在「開發金融」（指對外國政府進行的開發事業給予融資）與食安等領域的合作。

媒體報導，印度曾表示維繫印日關係為穩定區域局勢之關鍵。兩國經貿關係深厚，在2021年至2022年間總貿易額高達205.7億美元。此外，日本長期以來也持續協助印度打造基礎建設，例如高速鐵路等。

岸田20日在「印度快報」發表的文章中說，「國際社會的秩序基礎已因俄國侵烏行為而動搖」，並指出戰爭對全球糧食供給及飼料價格所造成的影響，全球有感，印太地區也不例外。

岸田還說，為了有效回應國際社會面臨的眾多挑戰，G7與G20合作已比過去更重要。全球迫在眉睫的挑戰包括糧食供給、氣候及能源危機、公平且公開的金融發展等。