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射彈+核戰術演習 金正恩劍指美韓：作好核攻擊戰備戰

編譯中心／綜合19日電
在北韓試射短程彈道飛彈後，南韓空軍F-35A戰機與美軍F-16戰機、B-1B轟炸機照常舉行聯合演習。日本與美國也在日本海及其上方空域實施海空聯合訓練，美軍出動兩架B-1B轟炸機、四架F-16戰機及飛彈驅逐艦，日本則派出四架F-15戰機及護衛艦參演。（路透）
在北韓試射短程彈道飛彈後，南韓空軍F-35A戰機與美軍F-16戰機、B-1B轟炸機照常舉行聯合演習。日本與美國也在日本海及其上方空域實施海空聯合訓練，美軍出動兩架B-1B轟炸機、四架F-16戰機及飛彈驅逐艦，日本則派出四架F-15戰機及護衛艦參演。（路透）

聯合國安理會20日將舉行公開會議討論北韓核問題，北韓官媒朝中社報導稱，領導人金正恩呼籲「國家隨時準備進行核攻擊以阻止戰爭」，並指責美國和南韓擴大涉及美國核資產的聯合軍事演習；日本與美國則在日本海及上方空域實施海空聯合軍演反制。

金正恩發表上述言論之際，正值北韓在18、19日舉行旨在加強其「戰爭威懾和核反擊能力」的演習。監督演習的金正恩指出「這些演習提高軍隊的實際戰爭能力」，並強調有必要通過此類演習確保對任何「立即、壓倒性核反擊」的準備。朝中社援引他的話稱「當前局勢下，敵人對北韓的侵略行動越來越明顯，迫切需要北韓加倍加強其核戰爭威懾力」。

北韓中央通信社報導，北韓18、19日進行核戰術演習，一枚彈道飛彈攜帶模擬核彈頭，...
北韓中央通信社報導，北韓18、19日進行核戰術演習，一枚彈道飛彈攜帶模擬核彈頭，飛行800公里後擊中目標。（Getty Images）

此外，根據南韓和日本的報告，北韓今天上午在東海岸發射一枚短程彈道飛彈，掉落在日本專屬經濟區（EEZ）外的日本海。這是北韓今年第7次發射彈道飛彈，若包括北韓公布的戰略巡弋飛彈在內的飛彈試射，則是今年第9次。

與此同時，日本自衛隊今天跟美軍實施聯合訓練。今天在日本海上空實施的日美聯合訓練，由美軍派出2架B-1B轟炸機及4架F-16戰機，日本航空自衛隊派出4架F-15戰機，共同進行各項戰術訓練。

日美同時在日本海實施海上聯合訓練，美軍派出勃克級導向飛彈驅逐艦米利厄斯號（USS Milius）、海上自衛隊派出愛宕號護衛艦。

聯合國安理會將於20日上午召開公開會議，討論北韓核問題。韓聯社報導，這次會議可能是以北韓16日試射ICBM為契機召開，將是今年第2次針對北韓核武、飛彈問題的安理會會議。考慮中國與俄羅斯的反對立場，這次會議做出對北韓進一步制裁或聲明的可能性不大。

北韓 日本 金正恩

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