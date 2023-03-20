日德峰會確認加強經濟安保合作 抗中意味濃厚

德國總理蕭茲（左）18日訪日本，在東京和日本首相岸田文雄舉行峰會。（Getty Images）

日本 首相岸田文雄18日與來訪的德國 總理蕭茲 （Olaf Scholz）舉行會談後，出席兩國多名部長與會的會議，議題包括東亞局勢等。日德發表共同聲明指出，將加強經濟安保合作，對抗中國的意味濃厚。

岸田與蕭茲舉行一對一會談，時間約50分鐘。岸田在會談一開始表示，日德關係目前是最強固且緊密時候。岸田指出，歐洲與印度太平洋的安全保障是不可分的，對於德國加強對印太的關心，予以高度肯定。他說去年底日本通過新版國家安全保障戰略等安保（國防）3文件，獲得蕭茲的理解與支持。

岸田與蕭茲都同意，日德兩國將在安全保障方面加強合作，為實現「自由開放的印度太平洋」（FOIP），日德兩國將持續緊密合作。此外，岸田表示，希望德國協助，促使歐盟早日廢除針對日本產食品的進口管制措施。

有關東亞局勢，岸田與蕭茲都認為，反對在東海及南海有以武力為背景試圖片面改變現狀的情況。對於北韓核武及彈道飛彈的活動活絡化一事，日德同樣深以為憂。

岸田與蕭茲舉行一對一會談後，在首相官邸出席包括日德外交、財務、國防等部長與會的「政府間會議」，這是日德兩國的第一場政府間會議。日方有外務大臣林芳正、財務大臣鈴木俊一、經濟安保大臣高市早苗等參加。

會後發表共同聲明，內容包括針對半導體、礦物資源等供應鏈的強韌化，日德將加強經濟安保領域的合作。

共同聲明還指出，為了要對抗經濟的威壓、由國家主導的不當取得技術的動向等，日德有必要加強合作。