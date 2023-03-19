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北約擴大有望 土耳其同意芬蘭入北約 美促批准瑞典加入

編譯中心／綜合18日電
土耳其總統厄多安（右）17日在首都安卡拉接待到訪的芬蘭總統尼尼斯托（左）。（ 歐新社）
土耳其總統厄多安（右）17日在首都安卡拉接待到訪的芬蘭總統尼尼斯托（左）。（ 歐新社）

芬蘭政府花了數月時間，17日終於讓土耳其總統厄多安同意啟動批准芬蘭加入北約的程序。厄多安在芬蘭總統尼尼斯托17日去訪後宣布，土國政府同意把芬蘭入北約申請案送入國會批准；待匈牙利國會也表決通過後，芬蘭即可早瑞典一步成為北約第31個成員國。

俄羅斯去年2月全面入侵烏克蘭後，芬蘭與瑞典逆轉數十年來的軍事不結盟立場，於去年5月申請加入北約。在與到訪土耳其的芬蘭總統尼尼斯托會談後，厄多安表示芬蘭已採取「具體和實際的行動」，令境內庫德「恐怖分子」問題得到解決。

厄多安表示將建議國會支持芬蘭申請加入北約。厄多安的執政黨與結盟者掌握了國會多數，在5月14日總統與國會大選前，可望批准芬蘭入會。

此外，匈牙利同時決定於3月27日舉行批准芬蘭加入北約的投票，意味著這個以美國為首的防禦聯盟成員國可能會在幾個月內增為31國。

美國白宮國家安全顧問蘇利文表示，美國對土耳其推進芬蘭加入北約表示歡迎，但「鼓勵」土耳其儘快批准瑞典加入北約。

根據路透，北約秘書長史托騰柏格表示樂見土耳其此決定，「這對所有相信北約東擴的人來說是美好的一天」，他並表示，相信瑞典很快也會加入。他稱，厄多安17日晚向他表示，願意繼續就瑞典申請案進行磋商。

不過，土耳其一直延後批准瑞典的申請，並稱瑞典窩藏庫德武裝組織庫德工人黨（PKK）等「恐怖份子」，瑞典則否認這一指控。

除了關於庫德族的齟齬，瑞典曾發生反伊斯蘭教活動者在土國駐瑞典斯大使館外焚燒可蘭經等示威活動，厄多安因此反對瑞典加入北約。他17日強調，一切「取決於瑞典將要採取的紮實步驟」，因為瑞典「擁抱恐怖主義」，包括放任庫德族激進分子的支持者在斯德哥爾摩抗議，「出於這樣的原因，我們不得不將芬蘭與瑞典分開考慮」。

尼尼斯托則展現與瑞典團結的立場，強調「沒有瑞典，芬蘭的北約成員國身分是不完整的」，期待在7月北約峰會上「見到一個有32個成員國的聯盟」。

瑞典 北約 白宮

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