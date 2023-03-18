尹錫悅挨批過度讓步、向日本國旗鞠躬 韓人轟：別回國

南韓總統尹錫悅（前）訪日行程中，當日本首相岸田文雄（後）向日本國旗彎腰鞠躬，尹也輕微點頭行注目禮。這個畫面在南韓引發爭議，斥罵「叛國賊」。（歐新社）

南韓 總統尹錫悅16日在東京會晤日本 首相岸田文雄 ，就雙邊關係正常化達成多項共識，結束後還舉杯對飲。然而，尹錫悅在訪問行程中向日本國旗鞠躬、決定不針對二戰徵用工向日企索取賠償等舉動，使他回韓後隨即面臨全國的猛烈抨擊。

綜合媒體報導，南韓保守派媒體報導期待能透過雙方領袖活化交流推動未來談判進展；進步派媒體大多數主張，尹錫悅對日本過度讓步，國內評價兩極；雖然尹錫悅在會談後宣稱韓日邁向「合作新時代」，但南韓輿論指責尹錫悅對日本過度讓步，並批評尹政府推動的二戰徵用工「第三方代償」方案是「賣國」。

報導指出，南韓最大在野黨「共同民主黨」黨魁李在明17日表示，尹錫悅與岸田文雄的峰會是南韓外交史上「最屈辱的時刻」，「在強徵勞工這一關鍵問題上，根本看不到日本的道歉和後悔」。

南韓「京鄉新聞」社論痛批這場高峰會「可悲」，指南韓單方面向日本讓步後，對日本誠懇回應歷史問題的盼望已灰飛煙滅。

南韓民眾也斥此舉是「賣國行徑」，認為尹錫悅向日方送上「免罪符」，痛批「尹錫悅大概不是南韓總統，而是日本人吧」、「希望他千萬不要從日本回來」。

民眾在日相官邸外抗議日韓高峰會，還要日本政府與企業向二戰期間遭日企強徵的韓籍勞工謝罪及賠償。（新華社）

此外，根據日媒NHK轉播尹錫悅16日下午出席日方歡迎儀式，當時他和日相一起對兩國國旗鞠躬；但根據轉播視角，南韓國旗正好被日本國旗擋住，看起來像尹錫悅與岸田一起向日本國旗鞠躬。憤怒的南韓網友怒斥尹錫悅為「叛國賊」。

尹錫悅（右）16日下午出席日方歡迎儀式時向日本國旗鞠躬，有些憤怒的南韓網友怒斥尹為「叛國賊」。（Getty Images）

對此，南韓總統辦公室解釋，兩國領袖分別向對方國旗敬禮是日方外交慣例。不過，一名前總統文在寅政府時期的青瓦台禮賓秘書官仍猛批，稱尹錫悅對其他國家國旗敬禮是「禮儀錯誤」，十分「荒唐」。

事實上，南韓蓋洛普17日發布的一項民調顯示，民眾對尹錫悅的施政好評率降至33%，差評率升至60%。差評的理由包括「韓日關係和強徵勞工賠償解決方案不合理」、「不善外交」、「獨斷專行」等。

另一方面，尹錫悅在日本時間17日下午結束訪日行程，在東京羽田機場偕第一夫人金建希返國。他返韓前，先在東京的飯店會晤跨黨派「日韓議員聯盟」等促進兩國交流合作的團體成員，包括自民黨前首相菅義偉，與自民黨副總裁麻生太郎等日本政商界重要人士，提到日韓應該在先進技術、氣候變遷及經濟安全上加強合作。