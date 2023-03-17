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「必要的威懾力量」 澳洲將向美買220枚戰斧巡弋飛彈

編譯周辰陽／綜合17日電
美國國務院批准澳洲要求購買多達220枚的戰斧巡弋飛彈；圖為美國海軍柯蒂斯．威爾伯號驅逐艦（USS Curtis Wilbur，DDG-54）2019年發射戰斧飛彈影像。（路透資料照片）
美國國務院批准澳洲要求購買多達220枚的戰斧巡弋飛彈；圖為美國海軍柯蒂斯．威爾伯號驅逐艦（USS Curtis Wilbur，DDG-54）2019年發射戰斧飛彈影像。（路透資料照片）

CNN與澳洲廣播公司17日報導，美國國務院已經批准澳洲要求購買多達220枚的戰斧（Tomahawk）巡弋飛彈，讓坎培拉當局成為繼英國之後第2個獲得此一美製武器的美國盟邦。

根據報導，美國國防部國防安全合作局（DSCA）發布聲明指出，這筆交易將花費高達澳幣13億元（約8.7億美元），其中包含了維護跟後勤保障的費用。據悉，戰斧飛彈一開始將裝配到澳洲皇家海軍霍巴特級（Hobart class）驅逐艦，隨後還可以安裝到澳洲未來十年購得的維吉尼亞級潛艦。

DSCA在聲明表示，「擬議的出售將提高澳洲跟美國海上部隊和其他盟軍的相互操作能力，以及其為共同利益任務貢獻能力」。美國國務院指出，澳洲「這一個政經大國的戰略位置對確保該區域的和平與經濟穩定有著巨大貢獻，協助我國盟邦發展與維持強大跟準備就緒的自我防衛能力對美國的國家利益至關重要」。

澳洲國防工業部部長康羅伊（Pat Conroy MP）接受澳廣採訪時說，這種武器是必要的威懾力量，並指此為本屆工黨政府政策的一部分，「給予澳洲國防軍盡可能好的軍事力量，賦予更大的能力來提供長程打擊跟遏制任何潛在的敵人」。

康羅伊指出，「我們面臨1945年以來的最大戰略不確定性，我們面對區域軍備競賽，像我們這樣負責任的政府正在通過投入盡可能好的軍事力量來應對。藉由在任何可能對手的腦海打上問號，這就是我們促進和平與穩定的方式」。

澳洲 國務院 皇家

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