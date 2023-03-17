晚宴二次會款待這款平民美食 岸田與尹錫悅博感情

南韓總統尹錫悅與夫人金建希（左），和日相岸田文雄與夫人岸田裕子（右），在東京的一家餐館共進晚餐。(美聯社)

南韓總統尹錫悅16日東京行，是中斷12年日韓領袖穿梭外交重啟的破冰行程，日方罕見在兩間餐廳分別舉行晚宴與「二次會」（續攤）款待尹錫悅。

日方認為在維安方面沒有問題，希望岸田與尹錫悅在少數人參加的續攤「博感情」，也對外展現日韓關係改善。

正式晚宴將在壽喜燒店用餐，之後再前往東京銀座有百年歷史的老店「煉瓦亭」續攤，一同享用讓尹錫悅相當懷念的蛋包飯。尹錫悅過去曾造訪煉瓦亭，非常喜歡店內招牌料理蛋包飯。

東京銀座有百年歷史的老店「煉瓦亭」。（取材自臉書） 「煉瓦亭」招牌料理蛋包飯。（取材自臉書）

日本 政府相關人士說，日韓有著相似文化，一般會先在正式餐廳用餐，然後續攤到熟悉的店家敞開心胸聊天。

日本政府迎接外國領袖層級人士來訪，總共分為「國賓」、「公賓」、「正式實務訪問賓客」及「實務訪問賓客」等四種。

「國賓」受到的款待程度最高，除被定位為日皇的客人，也會在皇居舉行歡迎活動及宮中晚宴等。日本政府為歡迎「國賓」約需花費2500萬日圓（約1萬8794美元）經費，所以每年預算 額度約在兩人左右。

尹錫悅這次訪日是「實務訪問賓客」，雖然在分類上屬於第四級，但不意味所受待遇就會較差。美國前總統歐巴馬 當年就曾以「實務訪問賓客」身分訪日。