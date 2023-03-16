尹錫悅：韓日關係已重啟 為國際議題合作夥伴

韓國總統尹錫悅（左）16日抵達日本，與日本首相岸田文雄（右）舉行領袖會談。（共同社）

韓國總統尹錫悅今天在東京與日本 首相岸田文雄 舉行會談，他在會前致詞時表示，「與南韓享有自由、人權、法治等普遍價值的日本，是我們在處理安保、經濟等國際議題時必須合作的夥伴」，表示韓日關係已重新起步。

尹錫悅今天中午飛抵東京，下午與岸田文雄在總理官邸進行會談，韓聯社報導，在約23分鐘的小範圍會談結束後接著進行的擴大會議中，尹錫悅做以上發言。他並表示希望讓兩國國民了解到，這段時間因各種懸案停滯不前的韓日關係已重新出發。

尹錫悅這次訪日是南韓總統時隔12年來與日本進行會談，他先對日本的歡迎表達謝意，隨即提到這段時間以來作為國際社會和平繁榮基石的自由民主價值正面臨重大挑戰，韓日雙方的合作更顯必要，尤其是今天上午剛發生北韓 發射飛彈的挑釁事件，「北韓的核武、飛彈不只影響東南亞，也是對國際社會和平穩定的重大威脅」。

尹錫悅說，韓日兩國應透過緊密合作，有智慧地處理北韓等區域內非法威脅與國際社會難題，相信今天的會談將有許多有益的討論，使韓日關係從目前的停滯狀態轉變為合作互利發展關係。

對於兩國將重啟「穿梭外交」，尹錫悅也表示「積極歡迎」，期待雙邊透過緊密溝通，共同努力為韓日關係打開嶄新時代。