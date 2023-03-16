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尹錫悅訪日 在野批：彷彿聽到日本嘲笑聲

編譯中心／綜合16日電
南韓總統尹錫悅(左)16日訪日，與日相岸田文雄(右)舉行峰會，圖為兩人去年11月在柬埔寨東亞峰會握手。（美聯社）
南韓總統尹錫悅(左)16日訪日，與日相岸田文雄(右)舉行峰會，圖為兩人去年11月在柬埔寨東亞峰會握手。（美聯社）

南韓總統尹錫悅16日訪問日本，與日本首相岸田文雄舉行峰會，外界看好可能為凍結已久的韓日關係與經濟、安保合作破冰。尹錫悅行前接受日本「讀賣新聞」訪問，他說，韓日關係正常化符合兩國共同利益，同時也向國際社會發出非常積極的信號。

讀賣新聞15日報導，尹錫悅稱，自己訪問日本，本身就意味著兩國關係取得了巨大進展。

日本強徵勞工受害者賠償問題被視為導致韓日關係惡化的主要原因。尹錫悅在談到該問題時表示，自己在參加總統選舉之前已經認為，通過南韓政府旗下財團提供賠償的第三方代償方案才是最合理的方案。尹錫悅強調，協調解決問題是政治領導人的責任。

另外，日本有意見擔憂今後若南韓政權輪替，該問題再次引發矛盾。對此，尹錫悅表示，韓方已經拿出將不再行使索賠權的解決方案。

尹錫悅指出，考慮到東北亞局勢日益嚴峻，韓日必須要改善關係。尹錫悅稱，韓日有必要重啟兩國領袖定期互訪即「穿梭外交」。為應對來自北韓的核導威脅，韓美日三國合作最為重要。

一些在日本殖民下被迫勞動的受害者，拒絕了南韓政府的賠償計畫，這可能使南韓政府試圖結束這項外交爭端的努力變得吃力。

但尹錫悅表示，現在是兩國「不再為歷史恩怨對抗」、向前邁進的時候。他並補充道，日本藉由前政府的表態，已對過去殖民統治表達了「深刻的反省和衷心的道歉」。

尹錫悅說：「重要的是，要確保這種表態和行為堅定不移地繼續下去。」他並敦促兩國「慎防雙邊關係因歷史糾葛遭到破壞」。

但中新網報導指出，自宣布「自掏腰包」代日企賠償二戰強徵勞工受害者不過十天，尹錫悅便開啟訪日之行，在南國內引發強烈反對。韓媒評論，在「屈辱外交」的批評聲中，此次訪問能否取得成果尚不明朗。

南韓共同民主黨黨魁李在明直言，「尹錫悅的訪日日程還沒有開始。但是早就傳來了對「軍事情報保護協定」（GSOMIA）舉白旗投降、就福島核電站污水問題上繳空白支票等一整個讓步、讓步、再讓步的消息」，「國格已經跌入谷底。我彷彿聽到日本的嘲笑聲。」

另據中央社15日發自首爾的報導，南韓陸軍前司令全仁釩當天受邀與駐韓外媒記者舉行座談時，坦言朝鮮半島有事時，「沒有日本支持，我們無法進行任何軍事作戰」，反之亦然，「這無關我喜不喜歡日本，重點是我需要日本，日韓在安保上需要對方是現實」。

全仁釩指出，韓日間的「軍事情報保護協定」就是軍事情報交換，約定得到資訊方必須協助防衛的國際約定機制，雙邊也因此產生信賴關係，但這段時間以來，韓日之間的信賴關係因GSOMIA的不確定性破裂，「我覺得相當遺憾」。

日本 南韓 勞工

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