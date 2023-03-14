英戰略報告隔2年再出爐 不再將中國列威脅 首提台灣

英國首相蘇納克12日飛往美國聖地牙哥參加澳英美三方安全夥伴（AUKUS）領袖會議，途中在機上與記者交談。（路透）

英國 政府13日公布2023更新版「外交國防安全政策綜合檢討報告」（2023 Integrated Review, 簡稱IR23），2021年首次發布同類報告時，形容中國為英國帶來「體制挑戰」，此次不但升級用詞，指中國為英國帶來「劃時代挑戰」，並首提台灣台海局勢，另指未來兩年會向國防部 額外撥款50億英鎊（約60.7億美元），應對優先安全項目所需。

據明報報導，IR23指「在中共治下的中國帶來劃時代與體制上的挑戰（an epoch-defining and systemic challenge），影響英國政府政策幾乎每一範疇，以及英國人日常生活」。報告指，為回應上述挑戰，英國會加強國家安全保護、跟夥伴結盟合作，並就跟英方利益一致下保持跟中方接觸。

不過，有別於前任首相特拉斯（Liz Truss），現任首相蘇納克（Rishi Sunak）未有將中國列為「國家安全威脅」，他指英國需要足夠老練的外交政策方式，不宜簡化成兩個字詞。他說，英國有需要在氣候變化和全球金融穩定等全球議題上跟中國合作，「華爾街 日報」形容這方式跟美國一致。蘇納克在該報的專訪中已預告將中國列為「劃時代（和）體制挑戰」，直言中國「有著跟我們完全不同的價值觀」，認為過去數年在國內變得更專制，在國外則更強勢，明顯尋求重塑全球秩序。

一如首相府事前聲明預告，IR23列明未來兩年額外撥款50億英鎊予國防部，協助補充和加強重要彈藥庫存、促進英國核企業現代化，以及資助下一階段的AUKUS潛艇項目。蘇納克將會把國防開支占GDP比例的較長遠目標提升至2.5%，並打算在今夏立陶宛北約峰會上牽頭跟盟友討論。

IR23提出的其他措施包括周一起在軍情五處（MI5）成立新的國家安全保護局，為英國企業及組織提供即時專業安全建議、建立經濟威懾倡議以加強執行制裁力量，以及倍增「中國能力計劃」的資金，推出國家安全學院課程，加強政府的國安能力。

據中央社報導，IR23提到台灣兩次、台灣海峽三次。在「首相序」中，指俄羅斯對烏克蘭的非法侵略、將能源與食物供給當武器運用以及不負責任的核武言詞，加上中國在南海與台灣海峽升高的侵略態勢，恐讓世界日益被危險、混亂與分歧主宰，催生對威權主義有利的國際秩序。

IR23內容並指，英國長久以來的立場是，台灣議題必須透過台灣海峽兩岸民眾的對話和平解決，而不是透過任何一方企圖改變現狀。英國將致力維護台海穩定，並會在東海、南海反對任何單方面對現狀的改變。