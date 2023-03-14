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美韓聯合軍演前 北韓首發巡弋飛彈 射程可及駐日美軍基地

編譯中心／綜合13日電
北韓朝中社發布照片，顯示北韓潛艦12日發射戰略巡弋飛彈。（歐新社）
北韓朝中社發布照片，顯示北韓潛艦12日發射戰略巡弋飛彈。（歐新社）

北韓官媒朝中社13日報導，北韓一艘潛艦12日清晨首度試射兩枚「潛射戰略巡弋飛彈」；南韓軍方表示，14日清晨北韓朝東海方向，又發射一枚彈道飛彈。「韓聯社」報導，這是北韓繼續以挑釁行為回應美韓自13日展開的聯合軍演，這也是北韓今年第五次發射彈道飛彈。

美韓13日起舉行為期11天的「自由護盾」大型聯合軍演，北韓在軍演前一天試射飛彈，警告意圖明顯。

朝中社13日報導，就在美韓展開軍演幾小時前，北韓一艘「鯨魚級」（也稱新浦級）潛艦12日清晨在濱臨日本海的咸鏡南道新浦市外海，首度試射兩枚「潛射戰略巡弋飛彈」，以八字型軌跡飛行達1500公里，「成功擊中附近海域指定目標」。

北韓強調試射「戰略」飛彈，通常指能夠裝配核彈頭。南韓合參證實北韓試射潛射巡弋飛彈，但合參強調，必須成功使核彈頭小型化，才可能裝在飛彈上，正進行相關分析，例如是否從魚雷管發射、兩枚飛彈是採同時或相隔若干時間發射。南韓軍方也正仔細研究平壤是否發表不實資訊或「灌水」。

南韓軍方認為，平壤9日才試射短程彈道飛彈，短短三天後又射彈，被視為反制「自由護盾」聯演，最新的射彈可能是北韓潛艦部隊冬季訓練的最後一環，但只是「初期階段的試射」。

朝中社指稱，在「美帝和南韓傀儡軍愈來愈不掩飾其衝著北韓來的軍演」下，這兩枚飛彈發射約兩小時六分鐘後，「成功擊中指定目標」，檢驗了相關系統的可靠性，並測試其潛艦部隊從水下對地攻擊能力，針對北韓遏止核戰的手段，在陸海空各種空間的常態運作態勢進行驗證。

巡弋飛彈可低飛並改變方向，更能躲過飛彈防禦系統。軍事專家說，北韓的潛艦打擊能力顯然已增強，這次試射的巡弋飛彈射程達1500公里，南韓全境和駐日美軍基地都在其射程內。

朝中社稱此次射彈的潛艦為「八．二四英雄艦」，艦名由來為2016年8月24日曾在新浦外海首次成功試射「北極星一型」潛射彈道飛彈。該艦採柴電動力，長67公尺、寬6.6公尺，排水量2000公噸。

北韓 南韓 彈道飛彈

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