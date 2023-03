英國外交新方針 應對中國劃時代挑戰、可望首提台灣

英國 政府13日將發布新版「外交國防安全政策綜合檢討報告」。首相府今天預告,報告顯示英國將調整對中國策略,以應對來自中共「劃時代的挑戰」,並增加官方對中國相關專業知識和能力的投資,包括華語訓練。

首相府指出,為落實新版「外交國防安全政策綜合檢討報告」(Integrated Review, IR),政府預計採取的一系列優先措施包括將中國相關專業的官方培訓計畫增加資金至目前的兩倍。「國家安全學院」(College for National Security)也將推出新課程,以增進政府內部的中國相關安全事務能力。

去年秋天開課的國家安全學院是英國政府人員在職訓練系統一部分,同時也是國際合作平台,澳洲 是第一個海外合作夥伴。

英國政府2021年首次發布IR,當時通篇未提及台灣。數名國會消息人士告訴中央社,可期待新版IR首次提到台灣。

IR可謂英國政府施政方針。2021年版IR標舉「向印太傾斜」政策,並提到中國對英國及盟友夥伴的安全、繁榮與價值觀構成「體制性挑戰」(systemic challenge);中國既是「體制競爭者」(systemic competitor),也對英國的經濟安全構成「最大的國家級威脅」(the biggest state-based threat)。

不過,當年的IR也提到,在確保國家安全、捍衛英國價值觀與利益、加強保護關鍵基礎設施和敏感科技、強化供應鏈韌性之餘,英方將持續追求與中國的良好雙邊經濟關係,包括深化貿易連結、增進中國對英投資,並與中國在氣候變遷等跨國挑戰進行合作。

隨著中國在經貿、科技等領域對英國構成的安全挑戰日益引發擔憂,新版IR是否將提高對中國的警戒等級、由挑戰調升為「威脅」(threat),備受關注。

不過,不少國會議員和中國事務專家指出,若政府欠缺一貫、一致、強健的對中政策以及具說服力的實務作為,就算高調稱中國為「威脅」,也缺乏意義。

2021年的IR同樣提到政府將投資中國事務相關專業、強化英國對中國和中國民眾的理解。然而,自2021年以來,國會和學界數次對英國的中國事務人才不足或在公務系統未能「人盡其才」表示擔憂。新版IR是否將促成英國政府採取更積極行動,值得觀察。

具「對中鷹派」形象的前首相特拉斯(Liz Truss)去年9月上台後,要求更新IR;10月接手首相職位至今的蘇納克(Rishi Sunak)延續此政策。

首相府今天表示,2023年版IR(IR23)的宗旨是回應地緣政治「新興威脅」,包括俄羅斯非法侵略烏克蘭、中國的經濟脅迫,以及國家之間日益激烈的競爭。原版IR曾指出相關趨勢,但這些趨勢在過去兩年增強,給英國民眾的安全與繁榮帶來長遠影響。

首相府指出,IR23的首要關切是俄羅斯對歐洲安全的根本危害,同時闡明英國將如何調整對中政策,以應對中共日益令人擔憂的軍事、金融和外交舉措以及這些舉措構成的「劃時代挑戰」(the epoch-defining challenge)。

首相府提到,蘇納克要求落實一致、一貫、強健的跨部會對中政策,並強調此政策既必須以國家利益為基準,也需與盟友齊一步調。

2021年版IR題為「競爭時代的全球化英國」(Global Britain in a Competitive Age),IR23則名為「應對更加競爭與不穩定的世界」(Integrated Review Refresh 2023: Responding to a More Contested and Volatile World)。

蘇納克表示,過去一年,各界已清楚看到全球危機如何衝擊國內情勢。英國將強化國防、經濟安全、科技供應鏈、情報專業,力求英國不再易受敵對勢力影響。

他說,將當面向美國、澳洲等盟友傳達,英國將持續是北大西洋公約組織(NATO)的主要貢獻者、可靠夥伴,並將致力捍衛與盟友的共享價值觀,無論是在烏克蘭或南海。

蘇納克倫敦時間12日早上啟程前往美國,13日將在南加州聖地牙哥(San Diego)海軍基地與美國總統拜登(Joe Biden)、澳洲總理艾班尼斯(Anthony Albanese)共同發布英、美、澳三方安全聯盟(AUKUS )聯手為澳洲打造核動力潛艦的具體方案。這是蘇納克就任以來首次訪美。

AUKUS及其潛艦、情資分享與涵蓋極音速戰力、量子科技、人工智慧的高科技合作項目,普遍被視為回應中國在印太區域日益強勢獨斷的擴張作為。

首相府指出,IR23重申英國有決心在歐洲-大西洋區域安全持續扮演領導角色,同時將致力鞏固「向印太傾斜」戰略及其成果,蘇納克的美國行與AUKUS就是明證。

IR23將同步於倫敦時間13日下午正式發布,配合15日公布的春季預算計畫。

根據首相府事先提供的資料,IR23為以下重要政策奠定基礎:未來兩年額外提供國防部近49.5億英鎊預算,其中30億將用於提升英國核實力、執行AUKUS核項目,19億英鎊投入強化英國軍火儲備,5000萬英鎊則用於新推出的「經濟嚇阻倡議」等計畫。

此外,英國擬將防衛支出逐步提升至國內生產毛額(GDP)2.5%;「軍情五處」(MI5)內部新設置的專責單位13日起將為英國企業提供即時的國安諮詢服務;英國廣播公司國際頻道(BBC World Service)將額外獲得2000萬英鎊預算,以利在受惡意資訊戰影響的國家維持外語服務。