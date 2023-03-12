伊朗外長稱已與美國達成換囚協議 華府否認

伊朗 外交部長艾密拉多拉安（Hossein Amirabdollahian）今天告訴國營電視台，伊朗和美國已經達成交換囚犯協議，不過華府否認德黑蘭方面這項「不正確的」說法。

路透報導，艾密拉多拉安表示：「有關於伊朗和美國交換囚犯議題，我們已於近日達成協議，如果美國那邊一切順利，我認為換囚短期內就會發生。」

「我們的部分萬事俱備，美國目前正在展開最後技術性協調。」

不過一名白宮 官員對艾密拉多拉安有關換囚的說法予以否認，僅強調美方致力於確保在伊朗遭到關押的美國人獲釋。

白宮國家安全會議（National Security Council）發言人表示：「所謂我們已經針對釋放遭到錯誤關押在伊朗的美國公民達成協議，伊朗官員的相關說法與事實不符。」

一名曾經聽取換囚談判簡報的官員表示，相關進度「比以往任何時候都更接近達成」換囚，但是仍然沒有打開的其中一項癥結與因為美國制裁而遭到凍結在南韓的70億美元伊朗石油 基金有關。

「還沒有解決這些基金如何交換、如何進行監督的後勤問題。」相關協商有其敏感性，這名消息人士不願意具名。

這名消息人士表示，卡達和瑞士參與換囚談判。伊朗方面消息人士告訴路透社，兩個區域國家間接參與德黑蘭和華府的談判。

數名美國人在伊朗遭到關押，包括伊朗美國雙重國籍商人納馬濟（Siamak Namazi）。他於2016年遭以從事間諜活動和與美國政府合作等罪名判處10年徒刑。

伊朗裔美國商人沙吉（Emad Sharghi），以及另還擁有英國國籍的環保人士塔赫巴茲（Morad Tahbaz）也都遭到關押在伊朗。

伊朗伊斯蘭共和國關押數十位具有雙重國籍的伊朗人和外國人，維權人士指控德黑蘭藉此迫使其他國家作出讓步。伊朗則否認相關指控。

一些伊朗媒體上週曾經報導，伊朗已經達成交換70億美元石油基金解凍的換囚協議。

美國前總統川普2018年退出伊朗與6個強權國家達成的2015年核子協議並且恢復對德黑蘭制裁，導致其經濟陷入癱瘓。

美國總統拜登政府與德黑蘭針對恢復2015年核協議進行的間接談判去年9月以來陷入停滯。這項協議限制伊朗核子活動，以換取放鬆國際制裁。