尼加拉瓜與教廷關係惡化 傳奧蒂嘉下令關雙方使館

梵蒂岡消息人士今天表示，尼加拉瓜 總統奧蒂嘉（Daniel Ortega）已經下令將教廷駐尼加拉瓜首都馬拿瓜（Managua）大使館 ，以及尼加拉瓜駐梵蒂岡大使館關閉。

路透社報導，尼加拉瓜暗示此舉為「中止」外交關係。天主教教宗方濟各 （Pope Francis）日前將尼加拉瓜政府與獨裁政權相提並論。

梵蒂岡消息人士指出，儘管上述關閉使館之舉並不自動意味馬拿瓜當局與教廷關係完全中斷，但是那是朝向這種可能性的嚴肅步驟。

2018年爆發街頭抗爭後，尼加拉瓜下重手鎮壓異議人士，奧蒂嘉政府從那時候以來就日益遭到國際孤立。

對奧蒂嘉直言不諱批判的主教阿爾瓦雷茲（Rolando Alvarez）上個月遭依叛國、破壞國家完整、散播假新聞等罪名判刑逾26年。

奧蒂嘉上個月釋放200多名政治犯，並將他們驅逐到美國。阿爾瓦雷茲當時拒絕登機，與這些人一同離開尼加拉瓜，之後就遭到定罪。

在拉丁美洲新聞媒體Infobae上週於3月13日教宗上任10週年前夕刊登的訪談中，方濟各將阿爾瓦雷茲繫獄一事與「1917年的共產主義獨裁和1935年的希特勒」相提並論。