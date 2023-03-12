我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

伊朗外長稱已與美國達成換囚協議 華府否認

洛杉磯男弒母後去警局投案 母證實是華裔

尼加拉瓜與教廷關係惡化 傳奧蒂嘉下令關雙方使館

中央社／梵蒂岡12日綜合外電報導

梵蒂岡消息人士今天表示，尼加拉瓜總統奧蒂嘉（Daniel Ortega）已經下令將教廷駐尼加拉瓜首都馬拿瓜（Managua）大使館，以及尼加拉瓜駐梵蒂岡大使館關閉。

路透社報導，尼加拉瓜暗示此舉為「中止」外交關係。天主教教宗方濟各（Pope Francis）日前將尼加拉瓜政府與獨裁政權相提並論。

梵蒂岡消息人士指出，儘管上述關閉使館之舉並不自動意味馬拿瓜當局與教廷關係完全中斷，但是那是朝向這種可能性的嚴肅步驟。

2018年爆發街頭抗爭後，尼加拉瓜下重手鎮壓異議人士，奧蒂嘉政府從那時候以來就日益遭到國際孤立。

對奧蒂嘉直言不諱批判的主教阿爾瓦雷茲（Rolando Alvarez）上個月遭依叛國、破壞國家完整、散播假新聞等罪名判刑逾26年。

奧蒂嘉上個月釋放200多名政治犯，並將他們驅逐到美國。阿爾瓦雷茲當時拒絕登機，與這些人一同離開尼加拉瓜，之後就遭到定罪。

在拉丁美洲新聞媒體Infobae上週於3月13日教宗上任10週年前夕刊登的訪談中，方濟各將阿爾瓦雷茲繫獄一事與「1917年的共產主義獨裁和1935年的希特勒」相提並論。

尼加拉瓜 方濟各 大使館

上一則

英國防部：俄軍前線受重創 少數族群士兵死傷最多

下一則

伊朗外長稱已與美國達成換囚協議 華府否認

延伸閱讀

經典賽／單局灌5分 波多黎各輕取尼加拉瓜

經典賽／單局灌5分 波多黎各輕取尼加拉瓜
教宗重感冒 取消一場接見並省略讀講稿

教宗重感冒 取消一場接見並省略讀講稿
方濟各：教宗終身制 辭職不應成風氣

方濟各：教宗終身制 辭職不應成風氣
教宗訪非洲譴責經濟剝削：人比腳下礦物更珍貴

教宗訪非洲譴責經濟剝削：人比腳下礦物更珍貴

熱門新聞

可口的迴轉壽司。（本報資料照片）

藏壽司硬起來 日本3屁孩「含醬油PO影片」 遭警方逮捕下場慘

2023-03-08 06:33
葉萱在「以神之名：信仰的背叛」坦承曾受性侵，卻也成了加害者。圖／摘自Netflix

韓邪教主曾誇她「大又漂亮」 港星女友淚訴成性侵幫兇

2023-03-07 17:54
女子說即使他們已經跟飯店要求雙人床，卻還是被給了有兩張單人床的房間。（擷自TikTok）

父女戀困擾？22歲女嫁65歲大叔 旅行常遭「特別待遇」

2023-03-09 19:07
日本富士新聞網報導，大丸別莊前社長山田真12日被發現明顯死亡，疑似是輕生身亡。（取材自日本ANN NEWS的YouTube官方頻道）

日本「1年換2次水」溫泉旅館前社長死亡 遺書曝光

2023-03-12 09:10
一群六歲孩童在紐約林肯中心芭蕾學校比較身高。CNBC報導，研究指出，比較矮的人可能比較高的人長壽。（Getty Images）

身高矮可能更長壽？研究結果曝光超意外

2023-03-06 04:36
智利首都聖地牙哥的主要機場8日驚傳劫匪企圖犯案而引發槍戰，最終雖未讓匪徒得逞，但仍造成雙方各1人死亡。(路透)

邁阿密起飛班機在智利機場遭劫 激烈交火釀2死

2023-03-08 20:06

超人氣

更多 >
哪個國家的人最好看？印度奪冠 美國第二 亞洲12國上榜

哪個國家的人最好看？印度奪冠 美國第二 亞洲12國上榜
日本「1年換2次水」溫泉旅館前社長死亡 遺書曝光

日本「1年換2次水」溫泉旅館前社長死亡 遺書曝光
倒閉骨牌效應？第一共和銀行恐有最大危機

倒閉骨牌效應？第一共和銀行恐有最大危機
矽谷銀行倒閉 政府救不救儲戶兩難 恐掀政治、金融風暴

矽谷銀行倒閉 政府救不救儲戶兩難 恐掀政治、金融風暴
矽谷銀行倒閉 葉倫：政府不紓困 但將避免風險擴散

矽谷銀行倒閉 葉倫：政府不紓困 但將避免風險擴散