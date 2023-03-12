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以色列擊斃3巴勒斯坦槍手 再度空襲敘利亞

中央社巴勒斯坦自治區那不魯斯12日綜合外電報導

以巴持續暴力相向，在以色列占領的約旦河西岸北部，以色列軍方擊斃3名朝以軍開槍的巴勒斯坦槍手。另據敘利亞媒體報導，以軍今天還朝敘利亞發射數枚火箭。

法新社報導，以色列軍方表示，巴勒斯坦槍手對約旦河西岸（West Bank）那不魯斯市（Nablus）西方一處陸軍陣地開槍，以軍「實彈」回擊。

以色列陸軍在聲明中表示，「3名武裝槍手在交火期間被消滅，另有一名武裝槍手向軍方投降」，沒有以色列軍人在這次衝突中受傷。

軍方還說，以軍取得這群巴勒斯坦人使用的3把M16步槍和一支手槍。

巴勒斯坦衛生部表示，已獲悉有3人在那不魯斯附近被以色列方面開槍擊斃，此外並未提供更多細節。

案發地點跟一處以色列屯墾區相去不遠。

另據敘利亞國營媒體報導，以色列今天發射數枚火箭，空襲敘利亞哈瑪省（Hama）數區，以及沿海地區塔爾圖斯（Tartous）鄉下。

根據路透社引述敘利亞媒體的報導，火箭越過黎巴嫩北部朝目標飛去，有3名軍方人員受傷，此外並無進一步細節，以色列軍方發言人拒絕評論。

據敘利亞國營媒體指出，以色列7日也曾空襲敘利亞，造成阿勒坡機場（Aleppo）機場停擺，並對機場造成「重大損害」。

西方情報界消息人士說，以色列攻擊敘利亞機場，鎖定的是透過數十架飛機空運抵達當地的伊朗武器。這些武器偽裝成提供給2月震災災民的人道援助和救濟物資。

以色列 巴勒斯坦 機場

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