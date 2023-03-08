金與正嗆美韓軍演 「美攔飛彈視同宣戰」

金與正稱美國任何著手擊落北韓測試飛彈的舉動，都將被視為宣戰。（路透）

北韓 勞動黨副部長金與正 7日表示反對韓美聯合軍演，同時表示北韓隨時能對美國、南韓 採取壓倒性行動。北韓外務省7日也表示，「爆發核戰爭的危險已進入現實階段」，敦促韓美停止聯合軍演。

金與正發表談話稱，北韓正密切關注南韓和美國的軍事動向，處於隨時可根據研判採取迅速壓倒性行動的準備態勢。金與正表示，韓美當局不應再做出致使局勢進一步惡化的言行。分析認為，金與正的發言預示北韓計畫針對13日開始的大規模韓美聯合軍演，採取軍事應對行動。

有報導說，2月24日美國印太司令部司令表示，如果北韓向太平洋發射洲際彈道飛彈，將立即予以擊落。對此，金與正強烈抨擊。她說，北韓在美國沒有專屬管轄權的公海和空域，進行「對周邊國家安全毫無威脅」的戰略武器試驗，如果美國對此採取攔截等軍事應對行動，「將被視為對北韓的宣戰」。

北韓外務省表示，南韓和美國的聯合軍演是北侵戰爭演習，並表示韓美空軍今年五度聯合演習，爆發核戰爭的危險階段已從「假設」升級為「現實」，朝鮮半島可能出現激烈衝突。

南韓國家情報院7日表示，北韓或於未來數周內試射新型洲際彈道飛彈。圖為2月18日北韓洲際彈道導彈運營部隊的第一紅旗英雄連在平壤國際機場發射「火星-15型」洲際彈道導彈。（朝中社）

慶南大學遠東問題研究所教授林乙出（音譯）表示：「金與正和北韓外務省的說法，都是在營造韓美軍演迫使北韓別無選擇的情境，尤其是為第七次核試爆尋找合理化的藉口。」

南韓智庫「統一研究院」研究員吳庚燮分析，美軍近日頻頻出動B–1B和B–52H等戰略轟炸機來朝鮮半島，讓北韓備感壓力，「透過對韓美嗆聲，有凝聚軍方內部士氣的效果」。

北韓領導人金正恩（左）頻頻帶女兒金主愛亮相。（美聯社）

另一方面，南韓最高情報機構國家情報院（NIS）7日向國會議員簡報時透露，北韓領導人金正恩有3名子女，老大是長男，最近頻頻亮相的是長女金主愛，約10歲，老么性別不詳。

至於金正恩為何不帶長男亮相，國情院認為金正恩純粹是蓄意營造「世襲」順理成章的印象。至於金正恩是否已經將金主愛立為儲君？國情院持否定態度。南韓知名北韓問題專家鄭成長則持肯定看法。