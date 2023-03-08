金與正嗆美韓軍演 「美攔飛彈視同宣戰」
北韓勞動黨副部長金與正7日表示反對韓美聯合軍演，同時表示北韓隨時能對美國、南韓採取壓倒性行動。北韓外務省7日也表示，「爆發核戰爭的危險已進入現實階段」，敦促韓美停止聯合軍演。
金與正發表談話稱，北韓正密切關注南韓和美國的軍事動向，處於隨時可根據研判採取迅速壓倒性行動的準備態勢。金與正表示，韓美當局不應再做出致使局勢進一步惡化的言行。分析認為，金與正的發言預示北韓計畫針對13日開始的大規模韓美聯合軍演，採取軍事應對行動。
有報導說，2月24日美國印太司令部司令表示，如果北韓向太平洋發射洲際彈道飛彈，將立即予以擊落。對此，金與正強烈抨擊。她說，北韓在美國沒有專屬管轄權的公海和空域，進行「對周邊國家安全毫無威脅」的戰略武器試驗，如果美國對此採取攔截等軍事應對行動，「將被視為對北韓的宣戰」。
北韓外務省表示，南韓和美國的聯合軍演是北侵戰爭演習，並表示韓美空軍今年五度聯合演習，爆發核戰爭的危險階段已從「假設」升級為「現實」，朝鮮半島可能出現激烈衝突。
慶南大學遠東問題研究所教授林乙出（音譯）表示：「金與正和北韓外務省的說法，都是在營造韓美軍演迫使北韓別無選擇的情境，尤其是為第七次核試爆尋找合理化的藉口。」
南韓智庫「統一研究院」研究員吳庚燮分析，美軍近日頻頻出動B–1B和B–52H等戰略轟炸機來朝鮮半島，讓北韓備感壓力，「透過對韓美嗆聲，有凝聚軍方內部士氣的效果」。
另一方面，南韓最高情報機構國家情報院（NIS）7日向國會議員簡報時透露，北韓領導人金正恩有3名子女，老大是長男，最近頻頻亮相的是長女金主愛，約10歲，老么性別不詳。
至於金正恩為何不帶長男亮相，國情院認為金正恩純粹是蓄意營造「世襲」順理成章的印象。至於金正恩是否已經將金主愛立為儲君？國情院持否定態度。南韓知名北韓問題專家鄭成長則持肯定看法。
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