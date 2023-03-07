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尹錫悅稱由南韓政府支付日本強徵韓勞工賠償 是尊重受害者

編譯張佑生╱即時報導
南韓總統尹錫悅7日在國務會議談話。（美聯社）
南韓總統尹錫悅7日在國務會議談話。（美聯社）

韓國國際廣播電台報導：南韓總統尹錫悅7日在首爾龍山總統室主持召開國務會議，在談到政府6日發布的被強徵受害者賠償方案時表示，這是政府尊重受害者的立場、謀求韓日兩國共同利益和未來發展方案的結果。

 

尹錫悅6日通過總統室發言人李度運表示， 上述方案是為了面向未來的韓日關係所做出的決斷。而尹錫悅親自表態立場則尚屬首次。

尹錫悅說，政府一直以來為治癒被日帝強徵受害者的傷痛、給予相應的賠償而作出不懈努力，1974年和2007年通過特別法案，投入政府財政向受害者給予了賠償。

 

尹錫悅的表態被解讀為，在被日帝強徵受害者賠償問題上，過去也不是日本方面直接提供賠償，而是南韓政府投入財政進行賠償。尹錫悅再次提到日本從軍國主義侵略者成為合作夥伴，並強調了改善韓日關係的必要性。

 

但尹錫悅除了表示日本過去是軍國主義侵略者以外，並沒有提及日本方面的責任，也沒有要求日本政府或被告日本企業轉變立場作出回應。

南韓主要在野黨共同民主黨對政府提出的賠償方案提出強烈反對，稱此次措施是對要求日方真誠道歉和賠償的受害者的踐踏和二次傷害，也是違背大法院判決的暴行。

日本 南韓 民主黨

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