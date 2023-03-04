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諾貝爾和平獎得主遭白俄判10年 聯合國憂人權惡化

編譯中心／綜合3日電
白俄羅斯法院3日對諾貝爾和平獎得主畢亞利亞茨基，判處10年徒刑。（美聯社）
白俄羅斯法院3日對諾貝爾和平獎得主畢亞利亞茨基，判處10年徒刑。（美聯社）

白俄羅斯法院今天對諾貝爾和平獎得主畢亞利亞茨基（Ales Bialiatski）判處10年徒刑，他的支持者說，這是為了報復他在維護人權方面所做的努力，判決恐會受到西方人權團體強烈譴責。聯合國專家警告，白俄本已嚴峻的人權狀況正急遽惡化。

路透和法新社報導，畢亞利亞茨基是2022年諾貝爾和平獎得主，也是1980年代中期白俄民主運動興起的領頭人之一。因應白俄通過憲法修正案賦予總統極端權力，引發大規模示威，他在1996年成立白俄人權團體「維斯納」（Viasna）展開抗爭。

維斯納替身陷囹圄的抗爭者及其家屬提供支援，隨後數年更發展成為一個廣泛的人權組織，記錄並抗議當局對政治犯使用酷刑。在2020年白俄示威潮中，數以百計的抗議人士被捕，維斯納也對他們提供協助。

「維斯納則發表聲明說，60歲的畢亞利亞茨基被判走私以及資助「嚴重違反公共秩序的活動」罪名。畢亞利亞茨基先前說過，他是因為政治原因受到迫害。

另據中央社引述法新社報導，聯合國白俄人權情勢特別報告員馬林（Anais Marin）2日在日內瓦的聯合國人權理事會場邊的一場活動說：「我對白俄人權狀況的評估是，正在急劇惡化...情況越來越糟。」

馬林和聯合國人權辦公室預定本月向人權理事會提交有關2020年白俄爭議性總統大選期間，當局侵害人權罪行的相關報告。

白俄2020年8月大選結果，俄羅斯總統普亭的堅定盟友盧卡申科成功連任取得第6個任期後，白俄一度陷入長達數月且規模空前的反政府示威潮。

聯合國 白俄羅斯 諾貝爾

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