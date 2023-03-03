白俄羅斯打壓民主 諾貝爾和平獎得主遭判10年徒刑

白俄羅斯法院3日對諾貝爾和平獎得主畢亞利亞茨基判處10年徒刑。 （美聯社）

白俄羅斯 法院今天對諾貝爾 和平獎得主畢亞利亞茨基（Ales Bialiatski）判處10年徒刑，他的支持者說，這是為了報復他在維護人權方面所做的努力，判決恐會受到西方人權團體強烈譴責。

路透和法新社報導，畢亞利亞茨基是民主運動人士並創辦人權團體「維斯納」（Viasna），這個組織提供法律和財務協助給參與2020年白俄示威潮的抗議人士，今天他被判的罪名是資助抗議活動和逃稅。

「維斯納」則發表聲明說，現年60歲的畢亞利亞茨基被判走私以及資助「嚴重違反公共秩序的活動」罪名。畢亞利亞茨基先前說過，他是因為政治原因受到迫害。

人權團體指出，白俄羅斯約有1500名政治犯，其中有許多是在2020年示威潮爆發後被捕。

這場遭到白俄當局鎮壓的示威潮爆發原因在於，久居其位的總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）當年自行宣告競選連任成功，但西方和白俄羅斯反對派指控大選舞弊造假。

畢亞利亞茨基是2022年諾貝爾和平獎得主，也是1980年代中期白俄羅斯民主運動興起的領頭人之一，畢生奉獻於提倡民主以及祖國和平發展。

因應白俄羅斯通過憲法修正案賦予總統極端權力，引發大規模示威，他在1996年成立白俄人權團體「維斯納」展開抗爭。

「維斯納」替身陷囹圄的抗爭者及其家屬提供支援，隨後數年更發展成為一個廣泛的人權組織，記錄並抗議當局對政治犯使用酷刑。