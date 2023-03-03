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韓政府淡化日軍罪行 數百人上街抗議「屈辱外交」

編譯中心／綜合2日電

南韓總統尹錫悅在三一節表示，日本已從「軍國主義侵略者」轉變為「合作夥伴」，引起巨大爭議，大批民眾走上街頭，抗議尹錫悅政府的外交政策。南韓最大在野黨共同民主黨黨首李在明說，如果日本不承擔歷史責任並進行賠償，韓日不可能建立互信。

韓聯社報導，數百名示威者1日聚集在日本駐首爾大使館附近，舉起象徵渴望逃離日軍暴行的受害者的黃色紙蝴蝶，要求日方為歷史罪行道歉。93歲的「慰安婦」制度受害者李容洙表示，尹錫悅曾以總統候選人的身份拜訪過她，「他向我承諾，即便他沒有當上總統，也要解決慰安婦問題」；李容洙呼籲尹錫悅政府兌現承諾，終止過度親日的「屈辱外交政策」。

這次是尹錫悅就任南韓總統以來，首次在「三一運動」紀念日發表講話。韓媒指出，以往歷任南韓總統都會在「三一運動」紀念日上敦促日本正視歷史。南韓前總統文在寅在「三一運動」103周年紀念儀式上強調，只有對深受不幸歷史折磨的鄰國人民感同身受，日本才能贏得國際信任；前總統朴槿惠2013年表示：「加害者和受害者的歷史立場，即使過去千年也不會改變。」

近年韓日在二戰強徵勞工賠償、「慰安婦」問題、日本核污水排海、爭議島嶼歸屬等問題上矛盾不斷，關係一度跌至冰點。美國為推行所謂的「印太戰略」，多次嘗試讓兩國「握手言和」。1日，美國國務院發言人普萊斯稱，美方支持尹錫悅關於韓日合作的願景。

南韓國防部原定2日在尚慶北道星州郡，舉行駐韓美軍「薩德」反導基地的環境影響評估結果說明會，但數十名反「薩德」團體成員和當地居民在現場示威，國防部相關人員等待一個小時仍無法入場，只好取消說明會。

南韓 日本 國防部

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