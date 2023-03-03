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挹注國防預算 丹麥廢「大祈禱日」年省4.3億元

編譯中心／綜合2日電
丹麥首都哥本哈根最具代表性觀光景點之一的小美人魚雕像遭人蓄意破壞，底座可見到俄羅斯的白、藍、紅三色國旗。（路透）
丹麥首都哥本哈根最具代表性觀光景點之一的小美人魚雕像遭人蓄意破壞，底座可見到俄羅斯的白、藍、紅三色國旗。（路透）

丹麥國會2月28日通過一項備受爭議的法案，廢除國定假日「大祈禱日」（Great Prayer Day），以在俄烏戰爭後為增加國防開支提供資金。丹麥政府預估，明年起取消1天假期，每年將可節省下約30億克朗（約4.3億美元），有助於支付對北約國防開支的承諾。

中央社引述法新社報導，數周來，大批示威民眾走上哥本哈根街頭，抗議相關計畫，國會仍以95票贊成、68票反對通過該法案。

約有5萬民眾在2月初上街抗議這項計畫，是丹麥10多年來最大的示威活動。抗議群眾聚集在國會外，高舉寫著「別插手我們的假期」、「對戰爭說不」等標語。

由社會民主黨籍總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）領導的左右共治政府聯盟去年12月掌權後，今年1月宣布上述計畫；基督教節日「大祈禱日」每年落在復活節後的第四個星期五，可溯至1686年。

佛瑞德里克森希望藉此在2030年就實現北大西洋公約組織（NATO）設定國防開支占國內生產毛額（GDP）2%的目標。

丹麥政府原先計畫於2033年達成上述目標，但在俄羅斯全面入侵烏克蘭後，當局認為有必要加緊腳步。佛瑞德里克森補充說：「我們在國防安全、醫療保健、精神病治療和綠色轉型等方面，均面臨龐大支出。」

此外，丹麥首都哥本哈根最具代表性觀光景點之一的小美人魚雕像，1日晚遭人蓄意破壞，雕像下方基石被人漆上代表俄羅斯國旗的白、藍、紅三色。

哥本哈根警方表示「已將蓄意破壞案件立案」，且「在當地展開調查以追查蛛絲馬跡」。報導指出，這明顯意味著在烏克蘭戰爭中挺莫斯科的立場。

丹麥民眾走上街頭，抗議廢除大祈禱日的議案。（歐新社）
丹麥民眾走上街頭，抗議廢除大祈禱日的議案。（歐新社）

烏克蘭 俄羅斯 北大西洋公約組織

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