挹注國防預算 丹麥廢「大祈禱日」年省4.3億元
丹麥國會2月28日通過一項備受爭議的法案，廢除國定假日「大祈禱日」（Great Prayer Day），以在俄烏戰爭後為增加國防開支提供資金。丹麥政府預估，明年起取消1天假期，每年將可節省下約30億克朗（約4.3億美元），有助於支付對北約國防開支的承諾。
中央社引述法新社報導，數周來，大批示威民眾走上哥本哈根街頭，抗議相關計畫，國會仍以95票贊成、68票反對通過該法案。
約有5萬民眾在2月初上街抗議這項計畫，是丹麥10多年來最大的示威活動。抗議群眾聚集在國會外，高舉寫著「別插手我們的假期」、「對戰爭說不」等標語。
由社會民主黨籍總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）領導的左右共治政府聯盟去年12月掌權後，今年1月宣布上述計畫；基督教節日「大祈禱日」每年落在復活節後的第四個星期五，可溯至1686年。
佛瑞德里克森希望藉此在2030年就實現北大西洋公約組織（NATO）設定國防開支占國內生產毛額（GDP）2%的目標。
丹麥政府原先計畫於2033年達成上述目標，但在俄羅斯全面入侵烏克蘭後，當局認為有必要加緊腳步。佛瑞德里克森補充說：「我們在國防安全、醫療保健、精神病治療和綠色轉型等方面，均面臨龐大支出。」
此外，丹麥首都哥本哈根最具代表性觀光景點之一的小美人魚雕像，1日晚遭人蓄意破壞，雕像下方基石被人漆上代表俄羅斯國旗的白、藍、紅三色。
哥本哈根警方表示「已將蓄意破壞案件立案」，且「在當地展開調查以追查蛛絲馬跡」。報導指出，這明顯意味著在烏克蘭戰爭中挺莫斯科的立場。
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