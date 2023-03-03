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英16歲殘疾女「胖死」 雙親過失殺人入獄

編譯中心／綜合2日電
英16歲殘疾少女遭活活胖死，雙親被依過失殺人入獄。（取材自推特）
英16歲殘疾少女遭活活胖死，雙親被依過失殺人入獄。（取材自推特）

一對英國夫婦1日因過失殺人罪被判入獄，原因是他們在新冠疫情期間，任由身有殘疾的16歲女兒置身極度髒亂的環境，最後因病態肥胖死於家中。

中央社引述法新社、英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，凱莉亞．蒂特福德（Kaylea Titford）2020年10月被發現體重146公斤，死在威爾斯（Wales）家中的寵物排泄訓練墊上。

審訊發現，威爾斯和英國其他地區2020年3月首度因新冠封城時，凱莉亞已經輟學，社會服務部門也未追蹤。

法官葛瑞菲斯（Martin Griffiths) 在斯旺皇家法院（Swansea Crown Court）表示這是一起「可怕的案件」，裁定凱莉亞的父母有「長期持續的刑事過失」。

她的父親、45歲的搬家工阿倫（Alun Titford）不認罪，但法官判他過失殺人，入獄7年6個月。她的母親、40歲的莎拉（Sarah Lloyd-Jones）去年認罪，被判刑6年。

患有水腦症（hydrocephalus）和脊柱裂的凱莉亞長大後坐不下輪椅，雙親也無視她身體因潰瘍「活生生潰爛」散發的惡臭。

葛瑞菲斯說：「她死的時候，躺在自己的糞便中，周圍都是蒼蠅和以她為食的蛆。」

英國 皇家 肥胖

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