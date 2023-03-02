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希臘火車相撞增至40死 疑人為疏失 倖存者：惡夢般10秒

編譯中心／綜合1日電
希臘當地時間3月1日凌晨發生2列火車迎面對撞的重大意外事故，造成至少40人喪生、85人受傷，50至60人下落不明，成為1960年代中期以來該國最嚴重的火車事故。（Getty Images）
希臘當地時間3月1日凌晨發生2列火車迎面對撞的重大意外事故，造成至少40人喪生、85人受傷，50至60人下落不明，成為1960年代中期以來該國最嚴重的火車事故。（Getty Images）

希臘北部城市拉里薩附近在當地時間1日清晨傳出兩列火車相撞，據英國衛報報導，事故至少40人死亡、85人受傷，50至60人下落不明，成為1960年代中期以來該國最嚴重的火車事故。希臘總理米佐塔基斯將這起事故歸咎於人為疏失，拉里薩火車站站長已被捕，被控過失致死與過失傷害罪名，希臘交通部長卡拉曼里斯宣告請辭。

一列從雅典開往北部城市塞薩洛尼基的客運列車，與一列從塞薩洛尼基開往拉里薩的貨運列車，在拉里薩附近的坦佩相撞，多節車廂出軌，至少3節起火，前兩節車廂幾乎完全撞爛。警消和救援人員在凌晨拿著手電筒漏夜搶救。

兩輛列車的營運公司「希臘列車」（Hellenic Train）為私人企業，隸屬為義大利國鐵集團旗下。列車公司在記者會上表示，客運列車上約有350名乘客，多為返鄉過節的大學生。

希臘火車對撞，圖為出軌的列車。（美聯社）
希臘火車對撞，圖為出軌的列車。（美聯社）

有倖存民眾表示，事發時車廂裡一片恐慌，大家都在尖叫，「由於撞擊力道強大，有幾名乘客被拋出火車車窗外」。有乘客表示經歷「惡夢般的10秒」，「我們聽到一聲巨響，隨後車廂開始翻滾，所有人倒成一片，火勢又快又急，一轉身就會被燒傷，因為兩側都是火」。

希臘鐵路工會(OSE)會長尼薩斯說，罹難者包含8名鐵路局人員，相撞兩列車共4名列車長皆罹難。英國衛報報導，仍有50至60人尚未尋獲，死傷人數可能增加。

希臘政府和警方立即調查肇事原因。BBC報導，拉里薩市火車站站長遭檢方約談後被捕，被控過失致死與過失傷害罪名。這名站長負責軌道訊號管控，否認有任何不當行為，並將事故歸咎於可能的機械故障。檢警將擴大約談鐵路公司人員，釐清是否有責任。

希臘鐵路組織 (OSE) 司機協會主席表示，事發的鐵路路段系統已經停擺多年，就連紅綠燈也不會亮，一切都必須人工手動操作。他表示，過去都必須仰賴每個車站的站長透過無線電互相傳遞，告知、調度火車的運行。

他也解釋，事發地點有兩條鐵路，一條是上行，一條是下行，他並不清楚為何上下行的兩列火車會出現在同一條軌道上。

希臘交通部長卡拉曼里斯，在火車事故發生後宣告請辭。（歐新社）
希臘交通部長卡拉曼里斯，在火車事故發生後宣告請辭。（歐新社）

也有報導指出，在意外發生前，載客的62號城際列車就誤點60分鐘，有乘客聽到司機說「軌道上發生了一些混亂」。乘客還聽到司機在明知軌道列車調度混亂的情況下，在無線電裡面說「無論它（其他列車）要去哪裡，你就出發吧」，疑似沒有顧及混亂的調度而強行行駛釀禍。

希臘總統薩克拉洛普魯縮短摩爾多瓦訪問行程，趕回肇事地點視察。她說，死傷者主要是年輕人，「我們面臨一場難以想像的悲劇」。希臘政府表示，將支付罹難者喪葬費用。

總理米佐塔基斯在電視轉播的演說中指出：「令人難過的是，這場戲劇性事件的種種跡象顯示，這主要是由不幸的人為疏失所引起。」

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