仿效歐美禁用TikTok？澳洲：尚未接獲國安建議

澳洲尚未禁止在政府設備使用TikTok。（美聯社）

世界各國政府機構紛紛禁止職員使用中國字節跳動公司(ByteDance Ltd)旗下的TikTok ，澳洲 財政部長查默斯(Jim Chalmers)1日表示，澳洲並未接獲安全機構的建議，以效仿美國、歐洲議會(European Parliament)、日本、加拿大 、丹麥等國，禁止在政府設備使用中國影音分享應用程式TikTok。

央廣引述路透報導，加拿大在2月27日禁止在政府核發的設備中使用TikTok；而歐洲議會則在隔天決定，基於安全理由，禁止員工手機下載TikTok。白宮已在27日給政府機構30天的時間，以確保聯邦設備不會安裝TikTok。

查默斯在接受澳洲廣播公司(ABC)電視訪問時，被問到澳洲當局是否考慮在政府範圍內禁用TikTok時說，他們會聽取國家安全機構的建言，而截至目前沒有這種建議。

這些禁令凸顯出對中國政府可能利用TikTok收集用戶個資、來推進其利益並干涉他國內政的憂心已是與日俱增。

歐盟執委會(European Commission)在上週就已實施類似的禁令、美國參議院也在去年12月通過法案，禁止聯邦雇員在政府的設備上使用這款應用程式。印度則早在2020年就對TikTok下達禁令。