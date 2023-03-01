日本出生人口新低 去年跌破80萬…死亡數創二戰以來新高

2022年日本出生人數初估值為79萬9728人，比前一年減少5.1%，刷新了2021年81.1萬新生兒的最低紀錄。（Getty Images）

日本 厚生勞動28日公布人口統計初步數據，2022年出生人數再創歷史新低，全年新生兒人數首度跌破80萬，僅79萬9728人，是自1899年開始統計數據以來最低；同時，死亡人數則因人口老齡化，也創二戰以來新高，達到158萬2033人，人口自然減少為78萬2305人。

綜合媒體報導，2022年日本出生人數初估值為79萬9728人，較2021年減少4萬3169人，下降5.1%；若不算外國人，日本新生兒約僅有77萬左右。而2021年因新型病毒的傳播，也被指出「推遲」生育的高峰期。

至於死亡人數，則比前一年增加了12萬9744人、增加8.9%，總死亡人數達158萬2033人，創二戰以來新高。人口自然減少78萬2305人，也創下新高。

據報導，勞動省指出，此初步數據包括「居住在日本」的外國人和居住在外國的「日本人」，將來公布的最終數值將低於此數據。日本國立社會保障和人口問題研究所曾於2017年預測，日本出生人口約在2030年才會低於80萬人，實際情況大幅提前八年，意味著日本總人口跌破1億人的時間也很可能早於日前預測的2053年。