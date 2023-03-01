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反頭巾遭報復？誰搞鬼？伊朗數百女學生中毒

編譯中心／綜合28日電
伊朗自去年底起至今爆發數百起女學生連環中毒案，外界懷疑與女學生參加「頭巾革命」有關。（Getty Images）
伊朗自去年底起至今爆發數百起女學生連環中毒案，外界懷疑與女學生參加「頭巾革命」有關。（Getty Images）

伊朗當局近日坦承，自去年12月起至今發生數百起女學生連環中毒事件，當局證實已對此展開調查；外媒將矛頭指向激進伊斯蘭主義者不滿「頭巾革命」藉此報復，伊朗維權人士稱之「生化恐怖主義」，呼籲全球對德黑蘭政權予以譴責。

英國「衛報」（The Guardian）報導，伊朗教育部副部長潘納希（Younes Panahi）26日向媒體指出，科姆巿（Qom）學生遭下毒後，有些人想要關閉所有學校，尤其是女校。他說，經調查連環中毒案的毒物都非化學戰等級，所有中毒女學生就醫後都可痊癒，也無需侵襲性治療。

伊朗國會衛生委員會委員納賈法巴蒂（Homayoun Sameyah Najafabadi）也證實，「諸如科姆和波魯傑德（Borujerd）等城巿發生女學生遭蓄意下毒」。

負責替被害學生進行治療、不願具名的醫生告訴衛報：「從能夠取得的資訊研判，這起下毒案最可能肇因於有機磷毒劑。遭下毒的學生有嚴重出汗、過度分泌唾液、嘔吐、腸道過度蠕動、腹瀉的跡象。」

這名醫生表示，他們認為犯案動機是要「運用國內外的極端團體（激進伊斯蘭主義者）讓抗議人士害怕」；這名醫生還說，「他們想要報復在近日抗議活動中帶頭的女學生。我以前從不曾醫治過遭有機磷毒劑下毒的人，我治療過的唯一案例是曝露在相關製劑農藥中的工人。」

相關攻擊已經導致女學生不敢上學。科姆巿一名教師告訴波斯語電台法達電台（Radio Farda），250名學生中只有50人到校。氣憤的家長上周聚集科姆省長辦公室外抗議，因事件仍待調查，已有多所學校關閉。

住在美國紐約的伊朗人權運動人士阿琳賈德（Masih Alinejad）告訴衛報：「我認為，這起化學攻擊是這個伊斯蘭共和國對勇敢反對強制戴頭巾、撼動（伊朗最高領袖）哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）這道『柏林圍牆』的女性進行的報復。」

「由於這個伊斯蘭伊朗政權仇視女孩和女人，我呼籲全球女性，尤其是女學生，替伊朗學生發聲，挺身要求民主國家領導人對一連串下毒事件予以譴責，並且將哈米尼政權孤立。」

「我稱之為生化恐怖主義，聯合國應該對此展開調查，需要由外部組織儘速就此進行調查。」

伊朗 教育部 英國

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