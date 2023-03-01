金正恩頻秀「尊貴的」愛女 白胖臉龐激怒飢民

北韓領導人金正恩頻頻帶女兒金主愛亮相。（美聯社）

北韓 勞動黨第八屆中央委員會第七次全體會議擴大會議27日進入第二天，會議就農業發展方案進行討論。國務委員會委員長金正恩 指會議目標之一是農業生產轉型以達致可持續發展。

北韓官媒28日報導，北韓要達成今年糧食生產目標，並於未來數年內實現農業生產的根本性變革，打造穩定可持續發展農業，他指出今次開會正是要商討實現這些目標所需要完成的任務、科學目標及可行性方案。

民以食為天，金正恩關心農業發展理所當然。南韓 中央日報引述自由亞洲電台（RFA）27日報導，金正恩突然下達農業轉型的指示，恐怕還有其他原因。

問題出在金正恩的愛女金主愛。金正恩近日密集讓愛女曝光，白白胖胖的臉龐讓吃不飽穿不暖的北韓民眾很火大。金主愛每次露面的排場，都凸顯出金正恩政權與民間現實的脫節。

平安北道和平安南道的居民最近都目擊金主愛的現身，被動員去捧場的民眾個個臉色鐵青或面無表情。電視台主播賣力用「尊貴的」、「敬愛的」形容詞加在金主愛名字前面，只是增加民眾的反感而已。

另據韓聯社報導，南韓統計廳28日發布的報告顯示，北韓去年水稻栽種面積同比減少0.8%，為53.9679萬公頃，為南韓的74.2%。統計廳通過肉眼辨別去年5月至9月拍攝的北韓衛星視頻後得出上述結論。

據統計廳分析，北韓去年春季出現乾旱，梅雨期後再逢暴雨，人力調配受疫情拖累，疫情下朝中貿易受限導致肥料和農業機械供應不足等利空因素使得水稻栽培面積縮水。