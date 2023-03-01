我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克轉發新冠源自實驗室洩漏文章 環時轟：這是砸中國的鍋？

在加州聖瑪利諾高調參選副州長 華人女婿涉詐 震驚華社

金正恩頻秀「尊貴的」愛女 白胖臉龐激怒飢民

編譯中心／綜合28日電
北韓領導人金正恩頻頻帶女兒金主愛亮相。（美聯社）
北韓領導人金正恩頻頻帶女兒金主愛亮相。（美聯社）

北韓勞動黨第八屆中央委員會第七次全體會議擴大會議27日進入第二天，會議就農業發展方案進行討論。國務委員會委員長金正恩指會議目標之一是農業生產轉型以達致可持續發展。

北韓官媒28日報導，北韓要達成今年糧食生產目標，並於未來數年內實現農業生產的根本性變革，打造穩定可持續發展農業，他指出今次開會正是要商討實現這些目標所需要完成的任務、科學目標及可行性方案。

民以食為天，金正恩關心農業發展理所當然。南韓中央日報引述自由亞洲電台（RFA）27日報導，金正恩突然下達農業轉型的指示，恐怕還有其他原因。

問題出在金正恩的愛女金主愛。金正恩近日密集讓愛女曝光，白白胖胖的臉龐讓吃不飽穿不暖的北韓民眾很火大。金主愛每次露面的排場，都凸顯出金正恩政權與民間現實的脫節。

平安北道和平安南道的居民最近都目擊金主愛的現身，被動員去捧場的民眾個個臉色鐵青或面無表情。電視台主播賣力用「尊貴的」、「敬愛的」形容詞加在金主愛名字前面，只是增加民眾的反感而已。

另據韓聯社報導，南韓統計廳28日發布的報告顯示，北韓去年水稻栽種面積同比減少0.8%，為53.9679萬公頃，為南韓的74.2%。統計廳通過肉眼辨別去年5月至9月拍攝的北韓衛星視頻後得出上述結論。

據統計廳分析，北韓去年春季出現乾旱，梅雨期後再逢暴雨，人力調配受疫情拖累，疫情下朝中貿易受限導致肥料和農業機械供應不足等利空因素使得水稻栽培面積縮水。

北韓 金正恩 南韓

上一則

反頭巾遭報復？誰搞鬼？伊朗數百女學生中毒

下一則

挺俄侵烏 好萊塢巨星史蒂芬席格 獲普亭授友誼勳章

延伸閱讀

無法溫飽卻頻見金正恩愛女「白胖臉龐」 北韓飢民敢怒不敢言

無法溫飽卻頻見金正恩愛女「白胖臉龐」 北韓飢民敢怒不敢言
糧荒嚴重？ 金正恩急討論農改

糧荒嚴重？ 金正恩急討論農改
金正恩帶愛女看球賽 金主愛第6次公開露面

金正恩帶愛女看球賽 金主愛第6次公開露面
北韓只有一個金朱愛 金正恩寵女 百姓得改名

北韓只有一個金朱愛 金正恩寵女 百姓得改名

熱門新聞

敘利亞2名未成年少年慘成「性奴」，不僅被逼吞藥，還被要求與多名伊斯蘭國女性發生性關係。圖為敘利亞哈塞克省的al-Hol營地，示意圖，非新聞當事人。（美聯社）

少年淪性奴 被迫吞藥與8女「瘋狂連結」 只為幫IS生下一代戰士

2023-02-25 08:51
英國超市店員薩格（Dawn Sagar）幸運發現心型洋芋片。圖擷自《鏡報》

超市員工發現「心型」洋芋片 吃下肚竟錯失12萬獎金

2023-02-25 13:40
聯合國大會23日以壓倒性票數通過，要求俄羅斯立即且無條件從烏克蘭撤軍，並呼籲實現「公正且持久的」和平。(美聯社)

聯大壓倒性通過 要求俄國無條件撤離烏克蘭 中印棄權

2023-02-23 18:06
英國一名57歲副機師在航程中因心臟驟停死亡，但他身邊的正機師以為他在開玩笑，繼續飛行直到降落才發現大事不妙。示意圖。（取材自維基百科）

副機師心臟病發死在駕駛艙 機長降落才驚覺：以為裝睡

2023-02-22 11:04
俄國彈藥逐漸短缺，西方國家擔心中國會予以支援，美國考慮公布中國有此打算的證據。（美聯社）

中國可能援俄侵烏 WSJ：美考慮公布相關情報施壓

2023-02-22 23:34
敘利亞2名未成年少年慘成「性奴」，不僅被逼吞藥，還被要求與多名伊斯蘭國女性發生性關係。圖為敘利亞哈塞克省的al-Hol營地，示意圖，非新聞當事人。（美聯社）

敘利亞少年被迫吞壯陽藥與8女上床 幫IS生下一代戰士

2023-02-27 13:43

超人氣

更多 >
養狗作伴好處多…但這3種大型犬 專家不建議

養狗作伴好處多…但這3種大型犬 專家不建議
他發問「女朋友說5+2=8」 ChatGPT也懂求生說「正確」

他發問「女朋友說5+2=8」 ChatGPT也懂求生說「正確」
微信商討詐疫情貸款 前加州副州長參選人和華裔妻被捕

微信商討詐疫情貸款 前加州副州長參選人和華裔妻被捕
專家建議減少這5項開銷 可延長退休儲蓄

專家建議減少這5項開銷 可延長退休儲蓄
領社安金年齡 擬調高到70歲「確保再撐75年不破產」

領社安金年齡 擬調高到70歲「確保再撐75年不破產」