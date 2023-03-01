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跟進美加禁TikTok 除了歐洲議會 這國家擔心有間諜

編譯中心／綜合28日電
TikTok因為資安問題，被歐盟議會決議禁止員工下載使用。（路透）
TikTok因為資安問題，被歐盟議會決議禁止員工下載使用。（路透）

繼歐盟執行委員會和歐盟理事會上周宣布禁止員工手機下載中國短影音分享軟體TikTok，歐洲聯盟一名官員28日表示，歐洲議會決定，基於安全理由，禁止員工手機下載TikTok；同日，丹麥國會也宣布，由於存在「間諜活動風險」，已要求國會議員和全體職員將TikTok從行動裝置中移除。

路透報導，這名歐洲聯盟的官員表示，這項禁令對於能登入歐洲議會電郵系統和其他網路的私人手機也適用；並說，這項決定可望即將公布。

另外，丹麥國會也遵從丹麥網路安全中心（Centre for Cyber Security）建議，敦促官員和公務員將TikTok從手機中刪除。眾議院議長加德（Soren Gade）說：「使用TikTok時存在間諜活動風險，因此我們做出相應調整。」

美國國會去年12月已通過一項禁令，禁止大多數政府設備下載TikTok，白宮27日頒布新規，要求所有聯邦政府機關在30天將TikTok從公務手機內刪除；加拿大昨跟進TikTok禁令，禁止所有政府設備安裝TikTok，已安裝的也必須移除。

日本內閣官房長官松野博一27日宣布，將禁止部分公務通訊設備安裝TikTok；印度也禁用這個應用程式。

中國公司字節跳動（Bytedance）旗下熱門短影音平台TikTok受到愈來愈多審查，因為各界擔心北京可能透過TikTok，取得敏感的用戶資料。中國方面經常否認有此意圖。

路透整理出以下部分或完全禁止TikTok的國家和實體：

● 印度

印度2020年6月宣布全面禁用TikTok和另外數十款中國開發的應用程式（App），聲稱它們可能危害國家的安全和完整性。

阿富汗

阿富汗正在研議禁止TikTok和熱門對戰手機遊戲「絕地求生」（PUBG），目前掌權的塔利班（Taliban）聲稱這些應用程式會讓阿富汗年輕人「誤入歧途」。

● 巴基斯坦

巴基斯坦至少4度禁止TikTok，政府稱這款應用程式存在不道德和不雅的內容。最近一次禁令於去年11月結束。

● 台灣

台灣限制公部門的資通訊設備及所屬場域使用TikTok和其他一些中國開發的App，並於2022年12月對TikTok展開調查，原因是這款社群媒體應用程式涉嫌在台非法經營。

● 美國

美國國會2022年12月通過法案，禁止在聯邦設備上使用TikTok。

● 美國教育機構

波伊西州立大學（Boise State University）、奧克拉荷馬大學（University of Oklahoma）、德州大學奧斯汀分校（University of Texas-Austin）和西德州農工大學（West Texas A&M University）等學校禁止在學校設備和Wi-Fi無線網路使用TikTok。

● 美國各州

德州、馬里蘭州、阿拉巴馬州和猶他州等超過25州已下令禁止雇員在政府設備上使用TikTok。

● 歐洲聯盟執委會

基於網路安全考量，歐盟執委會已發布命令，禁止職員在裝有公務應用軟體的手機等私人裝置上使用TikTok。

TikTok 手機 阿富汗

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