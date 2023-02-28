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兩韓停戰70年 非軍事區保存上百瀕危物種

編譯中心／綜合27日電
南北韓非軍事區（DMZ）經歷70年停戰，當地自然景觀豐富，還拍到丹頂鶴。（取材自Google藝術與文化網站）
南北韓非軍事區（DMZ）經歷70年停戰，當地自然景觀豐富，還拍到丹頂鶴。（取材自Google藝術與文化網站）

為紀念南北韓停戰70周年，Google街景揭露兩韓非軍事區 （DMZ）神祕面紗，當地儘管仍佈滿地雷，但經大自然修復已變成「臨危動物之家」，Google發布多張瀕臨絕種生物照片，包含麝香鹿、丹頂鶴、亞洲黑熊、水獺等，專家則認為，當地保存上百種瀕臨絕種生物。

綜合外媒報導，南北韓非軍事區（DMZ）為兩國從邊界延伸長達250公里處，佔地面積約907平方公里，涵蓋山脈、沼澤到湖泊等多種環境，幾乎相當於紐約市面積的2倍，是全球軍事化程度最高的地方之一。Google與南韓舒川國家生態研究所、DMZ生態研究所等9個南韓單位合作，以虛擬模式打開DMZ面貌。

南北韓非軍事區（DMZ）經歷70年停戰，當地自然景觀豐富，還拍到麝香鹿。（取材自...
南北韓非軍事區（DMZ）經歷70年停戰，當地自然景觀豐富，還拍到麝香鹿。（取材自Google藝術與文化網站）

在Google藝術與文化網站上不只可以360度欣賞民間出入統治區域景象，還有「臨危動物之家」相簿，讓民眾近距離一窺野生動物生活面貌，DMZ生態研究所長金成浩（Kim Seung-ho，音譯）表示，DMZ代表兩韓悲慘歷史，但對於當地許多野生動物而言就是難得的避風港。

英國「自然歷史博物館」介紹，儘管該地區佈滿舊地雷和戰爭遺跡，DMZ的8個區域內已發現6168個物種，在朝鮮半島267種瀕危物種中，有102個仍存活在當地，包括曾被認為在南韓已經絕跡的糞金龜、全球瀕臨滅絕的丹頂鶴、亞洲黑熊等；DMZ植物園的研究人員也在當地發現稀有蘭花、南韓特有種Patrinia saniculifolia。據悉，該地區擁有大約1800種植物，約佔朝鮮半島所有植物的40%。

生活在非軍事區的多數動物無法穿越邊界高聳的柵欄，唯獨水獺可以通過橫跨河流的柵欄縫隙，在水下來回穿梭。根據南韓文化遺產管理局，水獺被視為和平與和解的象徵。

環保倡導者、自然保育人士近年一直呼籲將DMZ列為官方自然保護區，此倡議原在2018年南北韓峰會有望形成，但在兩國隨後的緊張關係下又破局。

南北韓非軍事區（DMZ）經歷70年停戰，當地自然景觀豐富，還拍到亞洲黑熊。（取材...
南北韓非軍事區（DMZ）經歷70年停戰，當地自然景觀豐富，還拍到亞洲黑熊。（取材自Google藝術與文化網站）

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