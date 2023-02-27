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美韓恫嚇 快攻潛艇高調停靠釜山 金正恩淡定再攜女亮相

編譯中心／綜合26日電
北韓領袖金正恩（右二）25日偕金朱愛（中）出席平壤市西浦區新街的動土儀式。這是她參與的首個關乎民生的活動。（Getty Images）
北韓領袖金正恩（右二）25日偕金朱愛（中）出席平壤市西浦區新街的動土儀式。這是她參與的首個關乎民生的活動。（Getty Images）

美國海軍太平洋艦隊日前宣布洛杉磯級核動力快攻潛艇「春田號」（USS Springfield，SSN-761），已停靠南韓釜山海軍作戰基地，嚇阻北韓意味濃厚。不過北韓領導人金正恩似乎不為所動，25日帶著愛女金朱愛（又譯金主愛）出席平壤一場建設項目動土儀式；這是金朱愛第7次公開亮相，也是首度參與「非軍事活動」。

北韓官媒朝中社報導，金正恩25日帶著金朱愛出席平壤新城區建設項目開工儀式，兩人與官員一同拿起鐵鍬鏟土，金正恩並親自按下爆破鈕。據報導，金正恩說，這不僅是個建築工程，還展示出革命性質的政治鬥爭；他並授予項目指揮人員「白頭山英雄青年突擊隊」旗幟。

NHK報導，金正恩偕金朱愛出席動土儀式，似乎有意強調他對下一代經濟發展的期許。北韓官方電視台播報相關新聞時，甚至將金朱愛稱為「金總書記最愛的人」。

金正恩在國內積極營造慈父與親民領導人的形象，計畫於2025年前在平壤興建5萬間公寓，包括本次動土的建設項目，將建造4100間住宅。另據官媒報導，去年已有1萬間公寓落成，2月中，金正恩還為平壤和盛地區第二階段的1萬間公寓興建項目奠基。

美國海軍核動力快攻潛艇「春田號」（圖）現身釜山軍港。（取材自臉書）
美國海軍核動力快攻潛艇「春田號」（圖）現身釜山軍港。（取材自臉書）

而日前美韓才舉行演習回應北韓核武威脅，如今又高調宣布春田號停靠釜山軍港。據了解，該潛艇最大可攜帶數十枚射程高達3100公里的戰斧巡弋飛彈。

太平洋艦隊表示，春田號是部署關島的洛杉磯級核子潛艇之一，在第7艦隊作戰區域定期執行任務，支持美國國家安全。韓媒分析，美軍的核子潛艇除演練外，通常不會對外公布具體位置；這次罕見透過社群平台公布消息，除了有重申對首爾當局「延伸嚇阻」保證的用意外，恫嚇北韓的意味也十分濃厚。

金正恩 北韓 平壤

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