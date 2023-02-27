載200人偷渡船土耳其出發 義海域撞礁至少59死

一艘超載的移民船26日在義大利南部卡拉布里亞地區附近的暴風雨海域沉沒，至少59名移民喪生。（Getty Images）

義大利 當局表示，南部沿海今天發生的移民 船船難，死亡人數攀升至59人，包含一些兒童。歐洲聯盟執行委員會主席范德賴恩呼籲，讓停滯的歐盟 庇護規則改革加快進展。

一艘滿載移民的木製帆船數天前從土耳其啟航，今天清晨在義大利卡拉布里亞大區（Calabria）東部濱海度假勝地斯特卡托迪庫特羅（Steccato di Cutro）外海遭遇惡劣天候撞上礁石。船上移民來自阿富汗、伊朗、巴基斯坦和索馬利亞等國。

當地官員庫拉（Manuela Curra）告訴路透，初步統計罹難者有59人，有80人生還。

斯特卡托迪庫特羅市長傑拉索（Antonio Ceraso）表示，死者包括女性與兒童。他帶著崩潰語氣告訴義大利新聞頻道SkyTG24，現場景象「是你一輩子絕不想見到的...看上去如此駭人」。

在事發沿海的海面上，可見大片漂浮的遇難木製土耳其傳統帆船（gulet）殘骸。

根據庫拉說法，這艘船在3或4天前從土耳其濱海城市伊茲米爾（Izmir）向西啟航，生還者透露船上約有140至150人。

中央社引述法新社報導，歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）今天在推特發文表示，這起「悲劇」令她「深感哀戚」。

她還寫道：「我們必須加倍努力推動歐洲移民與庇護協定（The European Pact of Immigration and Asylum），以及地中海中部行動方案（Action Plan on the Central Mediterranean）。」

聯合國難民署表示，官員們擔心死亡人數可能會超過100人，因為一些倖存者表示，這艘船從土耳其出發時載有多達200名乘客。