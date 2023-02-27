我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

推特裁員將被迫回江蘇老家 華女難捨金山

楊紫瓊創紀錄成演員工會獎首位亞裔影后 激動飆F字

載200人偷渡船土耳其出發 義海域撞礁至少59死

編譯中心／綜合26日電
一艘超載的移民船26日在義大利南部卡拉布里亞地區附近的暴風雨海域沉沒，至少59名移民喪生。（Getty Images）
一艘超載的移民船26日在義大利南部卡拉布里亞地區附近的暴風雨海域沉沒，至少59名移民喪生。（Getty Images）

義大利當局表示，南部沿海今天發生的移民船船難，死亡人數攀升至59人，包含一些兒童。歐洲聯盟執行委員會主席范德賴恩呼籲，讓停滯的歐盟庇護規則改革加快進展。

一艘滿載移民的木製帆船數天前從土耳其啟航，今天清晨在義大利卡拉布里亞大區（Calabria）東部濱海度假勝地斯特卡托迪庫特羅（Steccato di Cutro）外海遭遇惡劣天候撞上礁石。船上移民來自阿富汗、伊朗、巴基斯坦和索馬利亞等國。

當地官員庫拉（Manuela Curra）告訴路透，初步統計罹難者有59人，有80人生還。

斯特卡托迪庫特羅市長傑拉索（Antonio Ceraso）表示，死者包括女性與兒童。他帶著崩潰語氣告訴義大利新聞頻道SkyTG24，現場景象「是你一輩子絕不想見到的...看上去如此駭人」。

在事發沿海的海面上，可見大片漂浮的遇難木製土耳其傳統帆船（gulet）殘骸。

根據庫拉說法，這艘船在3或4天前從土耳其濱海城市伊茲米爾（Izmir）向西啟航，生還者透露船上約有140至150人。

中央社引述法新社報導，歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）今天在推特發文表示，這起「悲劇」令她「深感哀戚」。

她還寫道：「我們必須加倍努力推動歐洲移民與庇護協定（The European Pact of Immigration and Asylum），以及地中海中部行動方案（Action Plan on the Central Mediterranean）。」

聯合國難民署表示，官員們擔心死亡人數可能會超過100人，因為一些倖存者表示，這艘船從土耳其出發時載有多達200名乘客。

移民 義大利 歐盟

上一則

又是偵察氣球？日本海灘現巨大神祕鐵球 出動拆彈專家

下一則

美韓恫嚇 快攻潛艇高調停靠釜山 金正恩淡定再攜女亮相

延伸閱讀

脫歐北愛協議調整 歐盟執委會主席和英相將會商

脫歐北愛協議調整 歐盟執委會主席和英相將會商
義大利移民船難增至58死 歐盟主席籲加快庇護改革

義大利移民船難增至58死 歐盟主席籲加快庇護改革
誓言加大對俄施壓 歐盟追加制裁121名個人和實體

誓言加大對俄施壓 歐盟追加制裁121名個人和實體
歐盟推動彈藥共同採購計畫 以援助烏克蘭

歐盟推動彈藥共同採購計畫 以援助烏克蘭

熱門新聞

國務卿部林肯。(美聯社)

布林肯：中國正考慮供給俄國 「致命的支援」

2023-02-19 12:19
敘利亞2名未成年少年慘成「性奴」，不僅被逼吞藥，還被要求與多名伊斯蘭國女性發生性關係。圖為敘利亞哈塞克省的al-Hol營地，示意圖，非新聞當事人。（美聯社）

少年淪性奴 被迫吞藥與8女「瘋狂連結」 只為幫IS生下一代戰士

2023-02-25 08:51
聯合國大會23日以壓倒性票數通過，要求俄羅斯立即且無條件從烏克蘭撤軍，並呼籲實現「公正且持久的」和平。(美聯社)

聯大壓倒性通過 要求俄國無條件撤離烏克蘭 中印棄權

2023-02-23 18:06
英國超市店員薩格（Dawn Sagar）幸運發現心型洋芋片。圖擷自《鏡報》

超市員工發現「心型」洋芋片 吃下肚竟錯失12萬獎金

2023-02-25 13:40
英國一名57歲副機師在航程中因心臟驟停死亡，但他身邊的正機師以為他在開玩笑，繼續飛行直到降落才發現大事不妙。示意圖。（取材自維基百科）

副機師心臟病發死在駕駛艙 機長降落才驚覺：以為裝睡

2023-02-22 11:04
俄國彈藥逐漸短缺，西方國家擔心中國會予以支援，美國考慮公布中國有此打算的證據。（美聯社）

中國可能援俄侵烏 WSJ：美考慮公布相關情報施壓

2023-02-22 23:34

超人氣

更多 >
身首異處遭烹煮…蔡天鳳頭顱在「大湯鍋」被尋獲 港媒：還算完整

身首異處遭烹煮…蔡天鳳頭顱在「大湯鍋」被尋獲 港媒：還算完整
蔡天鳳頭顱有硬物造成的洞疑致命傷 警再拘前公公情婦

蔡天鳳頭顱有硬物造成的洞疑致命傷 警再拘前公公情婦
蔡天鳳遭碎屍 夫：謝謝出現在我生命 公公心痛：像沒血緣女兒

蔡天鳳遭碎屍 夫：謝謝出現在我生命 公公心痛：像沒血緣女兒
美國出手制裁援俄 將5家中國企業列入實體清單

美國出手制裁援俄 將5家中國企業列入實體清單
1400萬人明年恐失白卡 怎麼辦？美聯社列5須知

1400萬人明年恐失白卡 怎麼辦？美聯社列5須知