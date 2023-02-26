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禽流感人傳人？柬埔寨童染病亡、父親陽性 世衛急疫調

編譯中心／綜合25日電
柬埔寨首都金邊市場25日雞隻交易清淡。（美聯社 ）
柬埔寨首都金邊市場25日雞隻交易清淡。（美聯社 ）

柬埔寨一名11歲女童日前感染H5N1禽流感死亡，她的父親隨後也被驗出陽性。世界衛生組織（WHO）全球傳染病危害預防部門負責人布里安表示，正與柬埔寨合作進行疫調，擔心禽流感散播出現人傳人情況；但她也強調，現在就判定H5N1可人傳人「言之過早」。

柬埔寨當局23日通報11歲女童死於H5N1禽流感病毒，並採檢她的12名接觸者；女童父親已出現疑似症狀，經檢驗結果也是陽性。根據柬國衛生部，這名女童16日出現發燒、咳嗽與喉嚨痛等症狀，20日病逝。

此外，柬國調查人員也正在瞭解這對父女是否曾與染疫禽鳥有所接觸，以及等待死亡女童所在村莊附近數隻死亡野鳥的檢驗結果。

柬埔寨一名因禽流感H5N1死亡的女童，家屬經檢驗也遭感染，引發H5N1恐已演變為...
柬埔寨一名因禽流感H5N1死亡的女童，家屬經檢驗也遭感染，引發H5N1恐已演變為人傳人的疑慮。柬國衛生官員24日在死亡女童所在的波羅勉省的村莊進行消毒。（歐新社）

中央社綜合法新社與路透報導，世衛部門負責人布里安在線上簡報上表示，柬國這對染疫父女究竟是人傳人還是只暴露於相同環境條件，目前就下定論還言之過早。但她坦言，有鑑於H5N1的傳播遍及全世界以及包括人類在內的哺乳類動物染疫病例增加，全球的H5N1情況「令人憂心」，並呼籲各國提高警覺。

布里安強調，倘若證實禽流感已能人傳人，世衛將迅速採取一系列措施，例如目前已有近20款H5禽流感疫苗獲准使用。但世衛動物流感研究中心負責人韋比估計，要花五到六個月才能更新與製造目前流行的H5N1病毒株疫苗。

世衛2月初公布的最新評估中，將人類感染禽流感的風險列為低度風險。劍橋大學獸醫系主任伍德對於禽流感過去一年半以來散布全球表達關切，但表示目前對人類風險很低。伍德表示：「柬埔寨的個案純屬不幸，禽流感對全球的挑戰也很巨大，值得注意的是感染的人數很少，所以疫情並未出現重大改變」。

世衛統計，全球有21國通報共870人罹患禽流感，457人死亡，致死率為53%。

流感疫苗 世衛 疫情

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