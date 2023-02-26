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荷蘭氣田開採60年地震1600次 調查報告批政府漠視民生

編譯中心／綜合25日電

荷蘭議會24日就北部特大氣田「格羅寧根氣田」開採問題發布調查報告，表示氣田開採為荷蘭政府和石油巨頭帶來數千億歐元利潤，卻在格羅寧根引發上千次地震，給當地造成「災難性」影響。

由荷蘭議會眾議院主導成立的調查委員會當日發布長達2000頁報告，詳述60年間格羅寧根氣田開採引發的一系列環境和民生問題。 　　

報告指出，自1959年格羅寧根氣田被發現，至2018年荷蘭政府決定逐漸終止開採，近60年間賺取的利潤達4290億歐元（約4523.5億美元），其中3630億歐元（約3827億美元）流入荷蘭財政部，660億歐元（約696億美元）流入聯手經營氣田的殼牌集團和埃克森美孚。

而在這數十年間，並非座落在地震帶上的格羅寧根卻發生1600多次地震，其中1594次地震由氣田開採引發，導致約8.5萬棟房屋受損、近1.2萬棟房屋出現安全問題。

報告表示，早在1993年，就有地震研究機構提出格羅寧根地震問題和氣田開採的關係，但荷蘭政府沒有積極重視。報告對荷蘭政府和國會都提出批評，強調荷蘭現任首相呂特雖道歉，但未從根本上改善格羅寧根居民生活；殼牌集團和埃克森美孚則一直試圖為居民索賠設限。 

對於該報告，呂特和埃克森美孚未回應報告內容；殼牌集團則稱，公司需要深刻吸取教訓。 　

資料顯示，格羅寧根氣田產量于1976年達到高峰，2013年因地震頻發，當地居民掀起抗議浪潮，氣田產量開始下降；2018年，荷蘭政府宣布將逐漸終止氣田開採，目前承諾最遲在2024年完全關閉氣田。

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