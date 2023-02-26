墨西哥總統頻嗆「偽總統」 秘魯批干政召回大使

秘魯總統博魯阿爾特24日宣布召回秘魯駐墨西哥 大使，以回應墨西哥總統羅培茲對她身為「偽總統」的批評。此外，她也將兩國外交關係降為代辦級。

博魯阿爾特24日在總統府發表談話時表示，羅培茲決意支持秘魯前總統卡斯蒂約發動的「政變」，一再質疑秘魯根據憲法和民主程序產生的新政府的合法性。博魯阿爾特說，羅培茲的言論是對秘魯內政的干涉，違反國際法準則，秘魯政府對此強烈反對。

據美聯社報導，羅培茲24日稍早在晨間例行記者會上表示，他看到了民調 ，「偽總統有著15％的支持度，而85％反對她。」他說秘魯國會的議員們支持度更低，「他們有著90％的反對率，即便如此，他們還是靠著刺刀、鎮壓還有武力來統治國家」。

羅培茲時常宣揚對總統卡斯蒂約的支持，並向卡斯蒂約的妻子和孩子提供政治庇護，導致墨西哥和秘魯關係緊張。日前羅培茲會見卡斯蒂約的妻子，強調卡斯蒂約被秘魯國會罷免 是非法的，要求秘魯政府盡快將其釋放。

去年12月7日，秘魯國會以「違憲解散國會、篡奪公權力」為由，將時任總統卡斯蒂約彈劾下台並拘禁，副總統博魯阿爾特當天宣誓接任總統職務。隨後，卡斯蒂約的支持者舉行抗議示威，提出釋放卡斯蒂約、博魯阿爾特辭職、盡快舉行總統和國會選舉等訴求。示威者與警方發生衝突，造成人員傷亡。