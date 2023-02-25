北韓稱射4巡弋飛彈 南韓疑假訊息：沒探測到試射

北韓24日表示，北韓軍隊23日凌晨實施「戰略巡弋飛彈試射演習」，朝東部海域發射了四枚「箭矢–2」戰略巡弋飛彈。圖為南韓首爾車站電視牆24日播報相關新聞。（美聯社）

美國和南韓 23日表示，兩國22日已針對北韓 核威脅進行電腦兵推。北韓在隔天的24日就表示，他們在23日凌晨試射了四枚巡弋飛彈，並聲稱美韓增加軍演將「可被視為宣戰」。然而，南韓國防部質疑北韓對於試射演習的說法，稱這和美韓監測到的結果存在差異。

北韓官媒朝中社24日報導，北韓軍隊23日凌晨在東北部的咸鏡北道金策市實施「戰略巡弋飛彈試射演習」，朝東部海域發射了四枚「箭矢–2」戰略巡弋飛彈，展示「對敵方勢力進行致命核反擊的能力」。

朝中社報導稱，飛彈在2000公里長的飛行軌道上，飛行約1萬秒（167分鐘）後擊中目標，勞動黨中央軍事委員會對試射結果「十分滿意」。

但據韓聯社報導，美韓軍方偵察裝備當時沒探測到試射，南韓聯合參謀本部表示，不排除北韓發布假資訊的可能性。事實上，去年11月2日北韓官媒就報導稱從咸鏡北道地區向南韓蔚山近海80公里處水域發射2枚戰略巡航飛彈，反制韓美「警戒風暴」（Vigilant Storm）聯合軍演，之後南韓稱北韓發布假消息。

分析並稱，北韓這次演習可能旨在抗議美國和南韓22日在五角大廈 舉行的「擴張遏制手段運用演習」聯合核武兵棋推演。當天華府、首爾和東京當局也分別在日本海（南韓稱東海）進行演習。