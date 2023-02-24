聯合國：每2分鐘1名婦女 死於懷孕或分娩

根據報告，孕產婦死亡仍集中在世界上最貧窮地區、以及受到衝突影響的國家。（路透）

聯合國 (UN)23日表示，儘管孕產婦體死亡率20年來已下降三分之一，但每2分鐘仍有1名婦女死於懷孕或分娩併發症。

央廣引述法新社報導，聯合國指出，在2000年到2015年間比率大幅下降，但在2016年至2020年大致停滯不前，而且在部份地區甚至出現反轉。

根據世界衛生組織(WHO)和其他聯合國機構的一份報告，去年20年來的孕產婦死亡率整體下跌了34.3％，從2000年的每10萬次胎兒活產分娩有339名孕產婦死亡，降至2020年的223人死亡。

儘管如此，這意味著在2020年每天仍有近800位婦女死亡，相當於每2分鐘就有1人死亡。

白俄羅斯 記錄了最大的降幅，下降了95.5％。至於最大的增幅則出現在委內瑞拉。至於在2000年到2015年間，增幅最大的是美國。

這份報告發現，在2016年到2020年間，在8個聯合國地區中只有2個的孕產婦死亡率下降：澳洲 和紐西蘭降幅35%、中亞和南亞則下降了16%。

歐洲和北美的死亡率則上升17%、拉丁美洲與加勒比海地區升高15%。在其他地方則停滯不前。

孕產婦死亡主要仍集中在世界上最貧窮的地區、以及受到衝突影響的國家。

克瑞斯威爾表示，2020年記錄的死亡人數中，約有70%發生在非洲撒哈拉沙漠以南(sub-Saharan Africa)，當地的死亡率比澳紐「高出136倍」。