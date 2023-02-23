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南極海冰面積急縮連2年創低 凸顯氣候變遷影響

編譯中心／綜合22日電
科學家警告，南極海冰面積急劇縮減，在兩年內第二次縮減至新低。（取材自Unsplash）
科學家警告，南極海冰面積急劇縮減，在兩年內第二次縮減至新低。（取材自Unsplash）

南極海冰面積在兩年內第二次縮減至新低。科學家們警告，南極海冰面積急劇縮減，可能是氣候危機更明顯影響這個廣闊、複雜、孤立區域的一個訊號。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，根據美國國家冰雪資料中心（NSIDC）資料，南極洲邊緣的海冰面積在2月13日降至191萬平方公里，低於去年2月25日創下的192萬平方公里紀錄。

自1978年衛星開始監測以來，只有過去兩年海冰面積降至200萬平方公里以下。

美國科羅拉多大學波爾德分校（University of Colorado Boulder）的冰川學家史坎伯（Ted Scambos）向CNN表示，這不僅是「勉強創下歷史新低」，海冰面積減少的趨勢十分劇烈。

北極的海冰流失率一直因氣候變遷加劇而呈現一致的下降曲線。但南極與北極不同，南極海冰範圍面積上下波動，這使得要弄清楚這片大陸及其周圍海洋如何受到全球氣候暖化影響，更加困難。

這兩個極地地區非常不同。北極是被大陸包圍的海洋，而南極是被海洋包圍的大陸，這代表南極的海冰面積可以向外成長，不受陸地限制。南極冰層往往比北極冰層更薄，冬天時高度更高，夏季時減少的速度也更快。

氣候模型預測南極海冰的減少會與北極相似，但最近發現，實際上的情況與這些模型預測的完全不同。

南極2014年冬季的海冰面積達到約2000萬平方公里，創歷史新高，這似乎支持南極可能相對不受全球暖化影響的觀點。但2016年情況出現變化，科學家們開始觀察到海冰面積急劇下降的趨勢。

海冰消失會對南極洲以及其他區域產生連鎖反應。南極景觀改變將對野生動物有著重大影響，從支撐食物鏈的微生物，還有作為磷蝦食物的藻類，磷蝦又是區域內許多鯨魚的食物，受影響的還有企鵝，以及依賴海冰餵養與休息的海豹。

暖化 氣候變遷 冰川

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