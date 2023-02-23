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南韓生育率0.78再創全球新低 反映3大現象

編譯葉亭均／綜合22日電
南韓生育率連年下滑，去年再寫全球新低紀錄。（路透）
南韓生育率連年下滑，去年再寫全球新低紀錄。（路透）

南韓生育率再寫全球新低紀錄，去年生育率下滑至0.78，反映好工作難找、高房價教育競爭激烈三大現象，讓年輕人不婚不生，也加劇南韓經濟面臨的人口老化問題。

南韓統計局22日公布，去年生育率為創新低的0.78，代表每100名婦女一生預期只會生下78個孩子，比2021年的0.81更低，當時已創下世界銀行追蹤逾260國同一數據的最低紀錄。

南韓2022年新生兒數量減少4.4%至24.9萬人，相較下，死亡人數約37.3萬人，延續決策者所形容的人口「死亡交叉」，也就是「生不如死」。

南韓的生育率也不及經濟合作發展組織（OECD）38個國家平均水準的一半，落後於日本的約1.3與中國的1.18。一般而言，生育率要達2.1才被視為達到人口替代水準，即維持人口穩定所需的水準。

此外，南韓去年結婚人數也降至19萬1697的歷史新低。統計局主管林英日（音譯）表示：「結婚數下滑可能影響了生育率。根據我們對2020年未來人口估計，總生育率將在2024年降至0.7，才會逐步回升。」

長期欠缺新生兒將對經濟構成挑戰，因為能支撐經濟成長與活力的工作人力減少。為老化的人口提供福利支出，會消耗本可用於促進商業、研究和企業的國庫經費。勞動力萎縮也是南韓潛在經濟成長率下滑的主因。根據南韓統計局，工作適齡人口在2020年攀抵3730萬人高峰，預料在2070年減少約一半。

在數據公布之際，尹錫悅政府鼓勵年輕夫婦多家生育，向育有未滿周歲孩子的家庭提供每月70萬韓元（約536.7美元）補貼，明年起將提高至100萬韓元。

日經新聞和彭博資訊分析南韓生育率低的原因包括，南韓年輕人較難找到好工作；在1月，25至29歲人口失業率為5.6%，高於3.6%的整體平均失業率。此外，教育費和房價高昂也不利生育率。經濟學家則建議南韓必須加強性別平等，讓女性不必擔憂因生育而丟了工作。

另據Jefferies金融集團去年的研究，南韓是世界上把孩子從出生撫養到18歲成本最高的國家。

南韓 教育 房價

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