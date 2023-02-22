我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約市移民服務 52語言上線

纽约皇后區花旗球場開發案 華社首重治安

白俄前外長去年底突過世 當地媒體：見俄官員後絕望自縊

編譯陳曉慈╱即時報導
白俄羅斯前外交部長馬克伊。照片攝於2022年10月。（路透）
白俄羅斯前外交部長馬克伊。照片攝於2022年10月。（路透）

白俄羅斯前外交部長馬克伊（Vladimir Makei）去年11月26日過世，享壽64歲，當時白俄官方說他的死因是心臟病發。不過，紐約郵報引述白俄獨立媒體19日報導，親西方的馬克伊過世前曾到亞美尼亞與俄國官員開會，回到白俄羅斯4天後自縊身亡，死因並非心臟病。

馬克伊自2012年起擔任白俄羅斯外長，在任期間致力加強白俄與西方國家關係。根據白俄羅斯獨立媒體「納沙尼瓦」（Nasha Niva），白俄總統盧卡申科曾有意換下馬克伊，但並不清楚俄國是否介入這項人事異動計畫。

納沙尼瓦報導指出，不願具名的馬克伊同事說，馬克伊生前最後的日子，遭到盧卡申科刻意疏離。

另一名不願具名的知情人士表示，馬克伊知道他擔任白俄外長的日子即將結束，而若真的下台，他不知道自己將流落何處，他也對自己長年推動的親西方政策路線崩潰感到絕望。一些熟識馬克伊的人告訴納沙尼瓦，馬克伊後來經常感到自己不被需要，有時甚至感覺自己格格不入。

Yahoo新聞20日報導，根據一份政府外流的文件，俄國有意在2030年前併吞白俄羅斯。美國駐歐洲安全暨合作組織大使卡本特告訴納沙尼瓦，俄國對白俄羅斯的終極意圖與對烏克蘭的一樣，只不過俄國期望透過脅迫而非戰爭併吞白俄。

白俄羅斯官方除了宣布馬克伊因心臟病發過世外，拒絕做更詳細的說明。馬克伊原定於去年12月拜訪波蘭，出席歐洲安全與合作組織會議。白俄政治分析師施萊布曼指出，馬克伊過去擔任白俄與西方的溝通管道，是白俄政府中最主要的親西方政治人物之一，因此關於他逝世原因的陰謀論四起。

白俄羅斯 俄國 心臟病

上一則

歐盟外交代表曝他向王毅解釋 軍援烏克蘭跟軍援俄羅斯有「巨大差異」

延伸閱讀

普亭暫停與美限核條約 稱俄不會先動手

普亭暫停與美限核條約 稱俄不會先動手
克宮外洩文件曝：普亭打算2030年前併吞白俄

克宮外洩文件曝：普亭打算2030年前併吞白俄
避譴責俄烏戰 中外長秦剛：「相關國家」別火上加油

避譴責俄烏戰 中外長秦剛：「相關國家」別火上加油
秦剛通話英外長：中國不是威脅

秦剛通話英外長：中國不是威脅

熱門新聞

國務卿部林肯。(美聯社)

布林肯：中國正考慮供給俄國 「致命的支援」

2023-02-19 12:19
俄國總統普亭21日在莫斯科發表國情咨文演說。（路透）

普亭宣布暫停「新戰略武器裁減條約」 俄羅斯將恢復核試爆

2023-02-21 07:37
紐西蘭航空ANZ2航班16日從奧克蘭機場起飛前往紐約，未料紐約的約翰．甘迺迪國際機場停電導致航站大樓關閉，航班只好中途折返，旅客最終在搭機16個小時25分鐘後又回到出發地降落。（美聯社）

白搭了 搭紐西蘭航空飛了16個小時 乘客竟全數回到原地

2023-02-18 00:41
英國倫敦是尖峰時段全球行車速度最慢的城市，平均時速僅14公里。（歐新社）

最新全球塞車排名出爐 倫敦最塞 台灣第一是「這縣市」

2023-02-16 06:31
哈塔伊省Tepehan村村民目睹地表撕裂導致的異常裂縫。（取材自TRT WORLD推特）

影／土耳其震出長達300公里大裂縫 幾乎等於台灣總長度

2023-02-20 21:34
普立茲獎得主、美國傳奇調查記者赫希。（路透資料照片）

北溪管線被炸新聞不難找 調查記者：主流媒體在政府內似乎沒人

2023-02-14 10:22

超人氣

更多 >
那些我們吃下肚的「假食物」 都是用甚麼做的？

那些我們吃下肚的「假食物」 都是用甚麼做的？
哪些食物一定要放冰箱、哪些不要 專家說為什麼

哪些食物一定要放冰箱、哪些不要 專家說為什麼
全球最大周休三日試驗結果出爐 員工：回不去了

全球最大周休三日試驗結果出爐 員工：回不去了
躲掉新冠 卻被這種病毒打倒 華人一家感染上吐下瀉

躲掉新冠 卻被這種病毒打倒 華人一家感染上吐下瀉
紐約15歲少年乘地鐵 爬車頂撞到橋橫梁跌落 遭列車碾壓亡

紐約15歲少年乘地鐵 爬車頂撞到橋橫梁跌落 遭列車碾壓亡