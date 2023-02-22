我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州檢探訪性販運：嫖客像去快餐店「得來速」排隊買春

BBC專訪美前駐俄大使：普亭沒興趣談判 要戰到最後一刻

副機師心臟病發死在駕駛艙 機長降落才驚覺：以為裝睡

編譯徐榆涵／綜合報導
英國一名57歲副機師在航程中因心臟驟停死亡，但他身邊的正機師以為他在開玩笑，繼續飛行直到降落才發現大事不妙。示意圖。（取材自維基百科）
英國一名57歲副機師在航程中因心臟驟停死亡，但他身邊的正機師以為他在開玩笑，繼續飛行直到降落才發現大事不妙。示意圖。（取材自維基百科）

英國一名57歲副機師在航程中因心臟驟停死亡，但他身邊的正機師以為他在開玩笑，繼續飛行直到降落才發現大事不妙。

根據英國航空事故調查局（AAIB）報告，這起事件發生於去年6月，英格蘭一架私人飛機派珀（Piper）PA-28-161上的57歲副機師，在飛機升空後不久因心臟病發，突然腦袋後仰，攤在座椅上。

BBC報導，正機師回憶道，在起飛過程兩人正常交談，副機師還說「狀況不錯，飛機後方沒有東西」，但沒多久他的頭就往後仰，一開始以為對方在「假裝小睡」，轉彎時還頭靠到自己肩膀上，由於認為同事只是在跟他開玩笑，因此繼續飛行，直到降落在跑道上滑行，對方還是沒有反應，才意識到出大事並打電話求助。

英國民航局醫療部門審查結果顯示，該名副機師死於急性心臟驟停，該機構持續審查健康指南，但飛行途中因心臟病引發的意外很罕見，因此他們認為，雖然風險「永不可能降為0」，但目前的飛行員醫療評估是可接受的。

根據報導，該名擁有近9000小時飛行時數的副機師有高血壓病史，2002年以來持續服用相關藥物，但事發前四個月才通過健康檢查，據說當天早上看起來也精神狀態良好、沒有異常。

英國 心臟病 高血壓

上一則

西班牙花近3億訂31輛列車 結果車身太寬進不了隧道

下一則

世界與核戰的距離？普亭「暫停核武控制協議」恐嚇演說

延伸閱讀

史上第一人 「冰上美人魚」智利泳將橫渡南冰洋2.5公里

史上第一人 「冰上美人魚」智利泳將橫渡南冰洋2.5公里
回收死去病患心臟植入物再利用 羅馬尼亞名醫被捕

回收死去病患心臟植入物再利用 羅馬尼亞名醫被捕
金山加大醫院「全女性團隊」移植心臟 創歷史紀錄

金山加大醫院「全女性團隊」移植心臟 創歷史紀錄
印度航空創舉 訂470架飛機

印度航空創舉 訂470架飛機

熱門新聞

國務卿部林肯。(美聯社)

布林肯：中國正考慮供給俄國 「致命的支援」

2023-02-19 12:19
俄國總統普亭21日在莫斯科發表國情咨文演說。（路透）

普亭宣布暫停「新戰略武器裁減條約」 俄羅斯將恢復核試爆

2023-02-21 07:37
紐西蘭航空ANZ2航班16日從奧克蘭機場起飛前往紐約，未料紐約的約翰．甘迺迪國際機場停電導致航站大樓關閉，航班只好中途折返，旅客最終在搭機16個小時25分鐘後又回到出發地降落。（美聯社）

白搭了 搭紐西蘭航空飛了16個小時 乘客竟全數回到原地

2023-02-18 00:41
英國倫敦是尖峰時段全球行車速度最慢的城市，平均時速僅14公里。（歐新社）

最新全球塞車排名出爐 倫敦最塞 台灣第一是「這縣市」

2023-02-16 06:31
哈塔伊省Tepehan村村民目睹地表撕裂導致的異常裂縫。（取材自TRT WORLD推特）

影／土耳其震出長達300公里大裂縫 幾乎等於台灣總長度

2023-02-20 21:34
普立茲獎得主、美國傳奇調查記者赫希。（路透資料照片）

北溪管線被炸新聞不難找 調查記者：主流媒體在政府內似乎沒人

2023-02-14 10:22

超人氣

更多 >
那些我們吃下肚的「假食物」 都是用甚麼做的？

那些我們吃下肚的「假食物」 都是用甚麼做的？
哪些食物一定要放冰箱、哪些不要 專家說為什麼

哪些食物一定要放冰箱、哪些不要 專家說為什麼
風暴來襲 西部北部本周酷寒 迎大雪強風

風暴來襲 西部北部本周酷寒 迎大雪強風
全球最大周休三日試驗結果出爐 員工：回不去了

全球最大周休三日試驗結果出爐 員工：回不去了
持球棒打砸西裔攤販、威脅放火 華裔副總遭肉搜被捕

持球棒打砸西裔攤販、威脅放火 華裔副總遭肉搜被捕