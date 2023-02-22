德國聘大麻測試員 年薪10.6萬要有1條件

德國藥品批發商近期正在對外招募「大麻測試員」，吸引大批大麻愛好者應徵；圖為示意圖。（美聯社）

德國 藥品批發商近日對外招募「大麻測試員」（cannabis sommelier），工作內容包含聞、感覺、使用大麻，年薪高達8.8萬英鎊（約10.6萬美元）。這份工作吸引許多大麻愛好者躍躍欲試，不過為了遵守相關法規，求職者必須擁有「執照」才能使用大麻。

英國太陽報報導，總部位於德國科隆（Cologne）的藥品批發商Cannamedical，近日公開招募一個「大麻測試員」職缺，以確保販賣的藥品品質維持高水準。執行長（David Henn）表示，「我們正尋找能夠持續監控澳洲、加拿大、葡萄牙、馬其頓、丹麥等採購國種植標準的人選。」

該職缺在發布後，立刻湧入大批大麻愛好者應徵；但藥品批發商為了符合法規，已事先定下一個條件：求職者必須在德國有合法執照、可以使用大麻。

德國衛生部長勞特巴赫（Karl Lauterbach）去年宣布推動「娛樂用大麻合法化 」，德國成年人最多可購買30克大麻、最多種植3株大麻，並已將計畫交給歐盟 審核。若獲得允許，最快將於2024年生效，德國將成為繼馬爾他後，第二個大麻合法化的歐盟國家。

無獨有偶；2019年，美國一間公司發布一項職缺，錄取者只要每天吸食大麻，每月就能獲得3千英鎊薪資，誘人條件迅速引起討論，當時甚至聲稱接觸過知名饒舌歌手史努比狗狗（Snoop Dogg）。