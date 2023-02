「荒謬的審查」 出版商重寫《巧克力冒險工廠》作者經典童書挨轟

美聯社20日報導,英國 小說家、詩人兼編劇家達爾(Roald Dahl)的出版商對他筆下的經典童書進行修改,將《巧克力冒險工廠》與《小魔女瑪蒂達》等作品內可能冒犯到人的用字修掉,好讓現代讀者更容易接受這些書,卻也遭批評人士砲轟是審查內容。

英國每日電訊報率先披露企鵝藍燈書屋的子公司「Puffin Books」對達爾的著作做出了數百處修改,針對目前可購得新版書籍進行審查後發現,跟體重、心理健康、性別與種族相關的一些段落有所變動。

例如,在《巧克力冒險工廠》中,主角查理的貪吃對手格盧普(Augustus Gloop)原本是「胖到很大」(enormously fat),新版則只有「很大」。《女巫們》的超自然女士偽裝成可能是從事「頂尖科學家或經營企業」的普通女子,而不是原版的「超市收銀員或為男商人信件打字」。《超級狐狸先生》的可怕牽引機形容詞中,「黑色」一詞被拿掉,現在就只是「看上去凶暴、殘忍的怪物」。

掌管書籍權利的達爾故事公司(Roald Dahl Story Company)表示,他們跟Puffin Books合作審查文字,想要確保「今日所有的孩子持續享受達爾的精采故事與人物」。據報導,此次編修是由來自「包容意識」組織(Inclusive Minds)的「敏感讀者」(sensitivity readers)所進行,任何更動都是「微小且經過仔細考慮」。

不過,此番重寫達爾著作的舉動引來許多人士發出憤怒的回應,其中包括了因著有《魔鬼詩篇》而遭伊朗 已故最高領袖何梅尼下令追殺、受伊斯蘭分子死亡威脅而躲藏將近10年、2022年8月遭人持刀攻擊刺成重傷的布克獎得主魯西迪(Sir Salman Rushdie)。他在推特寫道,「達爾不是天使,但這是荒謬的審查。Puffin Books與達爾遺產管理公司(Dahl estate)應該感到羞恥」。

達爾出生於1916年,在1990年過世、享年74歲,筆下著作賣出了超過3億本,已經翻譯成68種語言,世界各地的孩子們也持續在閱讀,但因終其一生發表的反猶太 言論,讓達爾也成為了有爭議的人物。達爾家族在2020年道歉,稱他們認識到「達爾反猶太言論造成的持久與可理解傷害」。

Roald Dahl was no angel but this is absurd censorship. Puffin Books and the Dahl estate should be ashamed. https://t.co/sdjMfBr7WW