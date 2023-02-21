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「荒謬的審查」 出版商重寫《巧克力冒險工廠》作者經典童書挨轟

編譯周辰陽／即時報導
英國小說家、詩人兼編劇家達爾的出版商對他筆下的經典童書進行修改，將可能冒犯到人的用字修掉，引來批評人士的炮轟。（美聯社）
英國小說家、詩人兼編劇家達爾的出版商對他筆下的經典童書進行修改，將可能冒犯到人的用字修掉，引來批評人士的炮轟。（美聯社）

美聯社20日報導，英國小說家、詩人兼編劇家達爾（Roald Dahl）的出版商對他筆下的經典童書進行修改，將《巧克力冒險工廠》與《小魔女瑪蒂達》等作品內可能冒犯到人的用字修掉，好讓現代讀者更容易接受這些書，卻也遭批評人士砲轟是審查內容。

英國每日電訊報率先披露企鵝藍燈書屋的子公司「Puffin Books」對達爾的著作做出了數百處修改，針對目前可購得新版書籍進行審查後發現，跟體重、心理健康、性別與種族相關的一些段落有所變動。

例如，在《巧克力冒險工廠》中，主角查理的貪吃對手格盧普（Augustus Gloop）原本是「胖到很大」（enormously fat），新版則只有「很大」。《女巫們》的超自然女士偽裝成可能是從事「頂尖科學家或經營企業」的普通女子，而不是原版的「超市收銀員或為男商人信件打字」。《超級狐狸先生》的可怕牽引機形容詞中，「黑色」一詞被拿掉，現在就只是「看上去凶暴、殘忍的怪物」。

掌管書籍權利的達爾故事公司（Roald Dahl Story Company）表示，他們跟Puffin Books合作審查文字，想要確保「今日所有的孩子持續享受達爾的精采故事與人物」。據報導，此次編修是由來自「包容意識」組織（Inclusive Minds）的「敏感讀者」（sensitivity readers）所進行，任何更動都是「微小且經過仔細考慮」。

不過，此番重寫達爾著作的舉動引來許多人士發出憤怒的回應，其中包括了因著有《魔鬼詩篇》而遭伊朗已故最高領袖何梅尼下令追殺、受伊斯蘭分子死亡威脅而躲藏將近10年、2022年8月遭人持刀攻擊刺成重傷的布克獎得主魯西迪（Sir Salman Rushdie）。他在推特寫道，「達爾不是天使，但這是荒謬的審查。Puffin Books與達爾遺產管理公司（Dahl estate）應該感到羞恥」。

達爾出生於1916年，在1990年過世、享年74歲，筆下著作賣出了超過3億本，已經翻譯成68種語言，世界各地的孩子們也持續在閱讀，但因終其一生發表的反猶太言論，讓達爾也成為了有爭議的人物。達爾家族在2020年道歉，稱他們認識到「達爾反猶太言論造成的持久與可理解傷害」。

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