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緬甸政變逾2周年 歐盟施加新制裁

編譯中心／綜合20日電
在軍事政變滿2周年的現在，緬甸軍政府仍對民主活動人士進行暴力鎮壓。（路透）
在軍事政變滿2周年的現在，緬甸軍政府仍對民主活動人士進行暴力鎮壓。（路透）

歐盟20日對緬甸能源部長、具影響力的商人和高階軍官實施資產凍結和簽證禁令等制裁，理由是在政變發生的2周年後，軍政府仍持續鎮壓反對者。歐盟對緬甸的最新制裁措施，對象是與軍政府有關的9名個人和7個實體。

央廣報導，在歐盟對緬甸採取上述新制裁措施之前，美國和英國針對緬甸軍事政變的2周年後，軍政府仍對民主活動人士進行暴力鎮壓，施加與歐盟類似的制裁措施。

歐盟的制裁對象包括緬甸能源部長繆敏烏(Myo Myint Oo)、武裝部隊總參謀長貌貌埃(Maung Maung Aye)將軍、海軍司令莫昂(Moe Aung)海軍上將，以及向軍方提供武器的3家公司負責人。

歐盟表示，被列入名單的還有仰光省的官員，指控這些官員參與2022年7月處決4名民主運動人士，以及「在克欽邦(Kachin)，他們在那裡監督空襲、屠殺、突襲和縱火」等暴行。

歐盟已經就緬甸的政變，以及軍政府接下來的殘酷鎮壓，總共制裁93名個人和18個實體。

緬甸軍方於2021年2月1日奪權，推翻民選政府，並將民選政府總統溫敏(Win Myint)和國務資政、同時也是實質領導人的翁山蘇姬(Aung San Suu Kyi)免職。

緬甸 歐盟 能源部

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