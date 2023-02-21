西班牙修動保法 殺老鼠恐囚18月或罰5萬多元

老鼠是不少家庭相當頭痛的生物之一，但在這個國家打死老鼠未來竟有可能吃牢飯。西班牙近日有議員推動法律修正案，認為只要有骨骼、關節 跟脊髓的動物都不該毆打或傷害，老鼠符合上述的規範，因此未來打死或是驅趕老鼠會面臨最重18個月的有期徒刑或是5萬歐元（約5萬3409美元）罰鍰。

根據獨立媒體「 The Corner」報導，西班牙議會一名議員貝拉拉（Ione Belarra）日前推動一項刑法修正法案，該法案提到只要是脊椎動物都不得任意殺害，而脊椎動物的定義為任何具有骨骼、關節以及脊髓的動物，只要任意毆打、傷害或殺死法律定義中的脊椎動物的人，將會面臨監禁或罰款問題，最高可以判處18個月的有期徒刑。

貝拉拉提出這項刑法修正法案就這樣在西班牙議會批准通過，該法條細項規定只要殺掉非人工飼養的脊椎動物的人會面對6到18個月的有期徒刑，或是18至24個月的社區服務，最重也可能面臨5萬歐元罰鍰，因此殺死魚、老鼠、貓狗、甚至是蜥蜴等爬蟲類動物都會受到懲罰，根據這條法規規定，殺死一條溜進花園的蛇也會被判刑。

綜合西班牙媒體報導，這項修正法案在當地引起許多民眾的憤怒，議會中也有不少反對此修正案的議員，一名反對派議員迪亞斯（Guillermo Díaz）指出，如果今天一名民眾打了一隻入侵到房子裡面的老鼠，儘管沒有殺死牠，但只要有人報案，該名民眾可能會面臨3到12個月的有期徒刑。

迪亞斯說，他知道修正這法案的用意是為了避免有更多動物受到有心人的虐待，但如果任意殺死脊椎動物就是刑事犯罪的話，那西班牙將會面臨到嚴重的危險，這對於受到刑法保護的民眾來說是完全沒有保障的。西班牙皇家 狩獵聯合會主席加拉多（Manuel Gallardo）也憂心地說，要是法案開始實施，就可能會有人因為管教自家狗狗或是拉扯一下牽繩就會面對法律制裁，這是相當不樂見的。