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北韓射超大火箭彈 南韓執政黨黨魁促「斬首金正恩」

編譯中心／綜合20日電
在北韓中央電視台2月19日播出的畫面中，「火星15」型洲際彈道導彈發射車的右側車門上掛著一枚獎章（紅圈標註）。（韓聯社）
在北韓中央電視台2月19日播出的畫面中，「火星15」型洲際彈道導彈發射車的右側車門上掛著一枚獎章（紅圈標註）。（韓聯社）

北韓繼18日發射1枚「火星15」洲際彈道飛彈（ICBM）後，20日清晨又發射2枚短程彈道飛彈。北韓官媒朝中社（KCNA）隨後聲稱，當天發射的是2枚600毫米口徑的「超大型火箭砲彈」，還威脅稱，該武器系統「擁有強大爆炸威力，僅一座多管火箭砲發射器和四枚砲彈，即足以摧毀敵方作戰機場，是令人害怕的戰術核攻擊手段」。

韓聯社分析認為，北韓此次射彈除衝著美韓的戰機聯演行動外，還可能針對南韓上周公布的新版「國防白皮書」時隔6年重新把北韓政權與北韓軍隊列為敵人、美韓將於22日在美國舉行「擴張遏制手段運用演習」（DSC TTX）聯合核武兵棋推演，以及3月中旬舉行美韓大規模聯合軍演等。

另外，南韓執政黨「國民力量黨」黨魁鄭鎮碩表示，南韓有一個「明確選項」來反制北韓繼續發展彈道飛彈和核武器。據韓聯社報導，鄭鎮碩在一場黨內會議中強調，南韓需要建立狙殺鏈（kill chain）系統加以反制。「狙殺鏈系統」指的是一種先發制人打擊能力，在這種能力下，面對來自北韓迫在眉睫的核攻擊，南韓將試圖對北韓領導人金正恩執行「斬首」任務。

韓聯社報導，北韓中央電視台19日播出發射「火星15」型洲際彈道導彈的現場畫面，導彈發射車（TEL）右側車門上懸掛著獎章。

從獎章式樣來看，貌似是共和國英雄金星獎章。共和國英雄是北韓表彰對黨和國家有重大貢獻的個人或集體的最高榮譽稱號，在授予稱號的同時，頒發國家勳章第一級金星獎章與最高人民會議常任委員會榮譽證書。導彈發射車實現導彈的移動和轉向，提升導彈的機動性和生存能力，可將導彈運輸到任意地點，完成彈體起豎後進行發射。

韓聯社調閱過往報導畫面發現，「火星15」型導彈發射車第一次掛著獎章在鏡頭前亮相是在2018年2月8日建軍節閱兵式上。2020年10月10日勞動黨建黨75周年閱兵式和去年4月25日人民革命軍成立90周年閱兵式上，編號第311號的「火星15」型導彈發射車也掛章亮相。

北韓去年11月18日發射「火星17」型洲際導彈時，曾報導稱第321號發射車榮獲共和國英雄稱號、金星獎章、第一級國旗勳章，但從未報導過「火星15」型導彈發射車獲頒稱號和獎章的消息。

北韓2022年12月31日舉行30套新型600mm超大型多管火箭砲「贈送」儀式。...
北韓2022年12月31日舉行30套新型600mm超大型多管火箭砲「贈送」儀式。（Getty Images）

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