我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐時：拜登閃電訪問基輔 與普亭對抗白熱化

亞馬遜變相減薪 股價慘跌 員工眼看薪酬直接少一半

巴西聖保羅州沿海暴雨 至少36死40人失蹤

中央社／聖保羅20日專電
周末襲擊巴西聖保羅州北海岸的暴雨造成至少36人死亡，40人失蹤。圖為聖塞巴斯強市暴雨後出現土石流。（路透）
周末襲擊巴西聖保羅州北海岸的暴雨造成至少36人死亡，40人失蹤。圖為聖塞巴斯強市暴雨後出現土石流。（路透）

根據巴西聖保羅州民防廳和各地市政府，周末襲擊聖保羅州北海岸的暴雨造成至少36人死亡，40人失蹤。

聖保羅州長福瑞塔斯（Tarcísio de Freitas）今天表示，暴雨造成洪水、土石流、房屋遭掩埋，影響供水並導致高速公路和道路被封鎖，居民孤立無援，至少228人無家可歸，338人從海岸撤離。

聖保羅州民防廳長白瑞拉表示，在接下來的幾個小時內，死亡人數將增加很多。

福瑞塔斯指出，雨勢強烈，以至連接里約熱內盧和聖多斯（Rio-Santos）的高速公路部分路段被沖毀。

巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）今天稍早搭乘直升機視察受災地區，呼籲三級政府聯合行動，以應對聖保羅北海岸暴雨造成的災害，同時在安全地點為當地遭受風暴傷害的家庭建造房屋。

聖保羅州政府已頒布聖塞巴斯強（São Sebastião）、卡拉瓜塔杜巴（Caraguatatuba）、烏巴杜巴（Ubatuba）、美麗島（Ilhabela）和貝爾蒂奧加（Bertioga）等沿海城市進入公共災難狀態。

根據民防廳，這些城市在過去24小時內的降雨量高於整個月的預期。聖塞巴斯強受影響最大，尤其是在巴拉多薩希海灘（Barra do Sahy），至少50棟房屋被土石流掩埋，救援隊難以到達現場，瓦礫堆下仍有人。

福瑞塔斯表示，除了100名消防隊員外，陸軍也出動部隊和兩架飛機加入搜救行動和修復道路。

暴雨 巴西 洪水

上一則

烏克蘭戰爭導致俄國世代衝突 年輕人反戰、長輩挺戰

下一則

「以為地會裂開」 土耳其規模6.4地震後又發生32餘震

延伸閱讀

巴西校園襲擊案顯示 青少年易受極端主義影響

巴西校園襲擊案顯示 青少年易受極端主義影響
巴西野花牌綠蜂膠世界公認頂級品質

巴西野花牌綠蜂膠世界公認頂級品質
出走美國月餘 前巴西總統波索納洛：想回家了

出走美國月餘 前巴西總統波索納洛：想回家了
中美關係緊張之際 巴西總統魯拉與拜登會面

中美關係緊張之際 巴西總統魯拉與拜登會面

熱門新聞

國務卿部林肯。(美聯社)

布林肯：中國正考慮供給俄國 「致命的支援」

2023-02-19 12:19
普立茲獎得主、美國傳奇調查記者赫希。（路透資料照片）

北溪管線被炸新聞不難找 調查記者：主流媒體在政府內似乎沒人

2023-02-14 10:22
紐西蘭航空ANZ2航班16日從奧克蘭機場起飛前往紐約，未料紐約的約翰．甘迺迪國際機場停電導致航站大樓關閉，航班只好中途折返，旅客最終在搭機16個小時25分鐘後又回到出發地降落。（美聯社）

白搭了 搭紐西蘭航空飛了16個小時 乘客竟全數回到原地

2023-02-18 00:41
英國倫敦是尖峰時段全球行車速度最慢的城市，平均時速僅14公里。（歐新社）

最新全球塞車排名出爐 倫敦最塞 台灣第一是「這縣市」

2023-02-16 06:31
喬治（左）與夏綠蒂（右）受到大人影響，據傳已經討厭叔叔和嬸嬸。（歐新社資料照片）

叔叔、嬸嬸怎麼了？威廉與凱特的孩子也討厭哈利與梅根

2023-02-18 08:38
普里格津(左)正在累積政治追隨者，使其有可能挑戰普亭。(美聯社)

CNN：普亭統治出現模糊裂痕 傭兵頭子是否取而代之？

2023-02-19 15:10

超人氣

更多 >
瓦斯大漲價4補助可申請 氣候基金90至120元主動入帳

瓦斯大漲價4補助可申請 氣候基金90至120元主動入帳
雞蛋1.99一去不復返…超市特價促銷 民眾仍嫌貴

雞蛋1.99一去不復返…超市特價促銷 民眾仍嫌貴
被罵「愚蠢華人」 亞裔女公車上遭蛋襲 金山男咆哮攻擊

被罵「愚蠢華人」 亞裔女公車上遭蛋襲 金山男咆哮攻擊
頂流明星「一問三不知」遭央視暗批：絕望的文盲

頂流明星「一問三不知」遭央視暗批：絕望的文盲
這8種商品 在山姆俱樂部買比好市多更划算

這8種商品 在山姆俱樂部買比好市多更划算